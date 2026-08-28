Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

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Ο κίτρινος ρόμβος είναι μία πολύ σημαντική πινακίδα του ΚΟΚ, καθώς καθορίζει ποιος έχει προτεραιότητα στις διασταυρώσεις και αποτρέπει επικίνδυνες παρερμηνείες.

Μπορεί να μη συναντάται τόσο συχνά όσο το STOP ή το γνωστό ανεστραμμένο τρίγωνο, ωστόσο η σημασία της είναι εξίσου καθοριστική. Πρόκειται για την πινακίδα Ρ-3, η οποία έχει σχήμα ρόμβου, κίτρινο εσωτερικό και λευκό περίγραμμα και δηλώνει ότι ο οδηγός κινείται σε οδό προτεραιότητας.

Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες διασταυρώσεις τα οχήματα που κινούνται στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν προτεραιότητα έναντι εκείνων που εισέρχονται από τις κάθετες ή τις συμβαλλόμενες οδούς.

Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας χαρακτηρίζει ρητά την Ρ-3 ως «Οδό προτεραιότητας», ενώ ορίζει ότι στους κόμβους η προτεραιότητα καθορίζεται πρωτίστως από την υπάρχουσα σήμανση

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