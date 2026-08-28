search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:11
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 12:57

Νέο Toyota RAV4: Με τι κινητήρες έρχεται στην Ελλάδα και πόσο κοστίζει

28.08.2026 12:57
1920_2026_rav4phev_combo_002

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η έκτη γενιά του RAV4, ενός από τα σημαντικότερα SUV της παγκόσμιας αγοράς είναι πλέον διαθέσιμη στη χώρα μας, με εξηλεκτρισμένη γκάμα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Το νέο Toyota RAV4 άνοιξε το βιβλίο παραγγελιών στην Ελλάδα, με την τιμή του να ξεκινά από τα 39.900 ευρώ. Το ιαπωνικό SUV περνά στην έκτη γενιά του, αποκτώντας πιο σύγχρονη εμφάνιση, πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό και δύο διαφορετικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Στην ελληνική αγορά θα προσφέρεται αποκλειστικά ως Full Hybrid και Plug-in Hybrid, χωρίς συμβατική έκδοση βενζίνης ή diesel.

Διαβάστε τη συνέχεια στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

DOLLYPARTON_APFILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η συγκινητική αποκάλυψη της αδελφής της για τα πειραματικα φαρμακα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους, άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν»

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ και η xAI κάνει μήνυση σε χρήστες του Grok για τα παράνομα deepfakes που… επιτρέπει να ανεβάζουν

obregon_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο – Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες

panagios-tafos-agio-fos
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τον «κήπο» του Παναγίου Τάφου – Τα ευρήματα που παραπέμπουν στην εποχή του Ιησού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:09
Iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

DOLLYPARTON_APFILE
LIFESTYLE

Dolly Parton: Η συγκινητική αποκάλυψη της αδελφής της για τα πειραματικα φαρμακα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους, άφησε τον κόσμο καλύτερο επειδή υπήρξε σε αυτόν»

x-twitter_1602_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ και η xAI κάνει μήνυση σε χρήστες του Grok για τα παράνομα deepfakes που… επιτρέπει να ανεβάζουν

1 / 3