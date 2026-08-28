Νέο Toyota RAV4: Με τι κινητήρες έρχεται στην Ελλάδα και πόσο κοστίζει

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Η έκτη γενιά του RAV4, ενός από τα σημαντικότερα SUV της παγκόσμιας αγοράς είναι πλέον διαθέσιμη στη χώρα μας, με εξηλεκτρισμένη γκάμα και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Το νέο Toyota RAV4 άνοιξε το βιβλίο παραγγελιών στην Ελλάδα, με την τιμή του να ξεκινά από τα 39.900 ευρώ. Το ιαπωνικό SUV περνά στην έκτη γενιά του, αποκτώντας πιο σύγχρονη εμφάνιση, πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό και δύο διαφορετικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Στην ελληνική αγορά θα προσφέρεται αποκλειστικά ως Full Hybrid και Plug-in Hybrid, χωρίς συμβατική έκδοση βενζίνης ή diesel.

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