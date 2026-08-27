Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα – 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

Takeaways by to pontiki AI Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε επιτυχώς στην κατάρριψη εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αποστολής αεράμυνας.

Παρά την επιχειρησιακή δραστηριότητα, η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής της δύναμης λόγω σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων και διπλωματικής δυσφορίας.

Το Ριάντ οφείλει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική πλευρά για δαπάνες που καλύφθηκαν προκαταβολικά από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στο Σύμφωνο της Μέκκας και η άρνηση χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων έχουν κλονίσει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Η πιθανή απόσυρση των Patriot ενισχύει τον προβληματισμό για την κάλυψη των οφειλών και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής θωράκισης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που η Αθήνα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο της επιστροφής της πυροβολαρχίας στην Ελλάδα, οι ελληνικοί Patriot συμμετείχαν σε επιχείρηση αποτροπής επίθεσης των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας “Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept” για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

Ο λογαριασμός

Ωστόσο, η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία εξελίσσεται σε πραγματικό γρίφο. Η αποστολή στο Ριάντ είχε παρουσιαστεί ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αμυντικής εξωστρέφειας της χώρας και ως έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν μεταβάλει αισθητά το κλίμα. Και μαζί με τα γεωπολιτικά ερωτήματα ανακύπτει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο οικονομικό ζήτημα: ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Σύμφωνα με τα «Νέα», η Σαουδική Αραβία οφείλει ήδη προς την ελληνική πλευρά περίπου 6 εκατ. ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με την αποστολή. Πρόκειται για ένα καθόλου αμελητέο ποσό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα εμφανίζεται να επανεξετάζει συνολικά τη σκοπιμότητα της παραμονής των Patriot στη σαουδαραβική επικράτεια. Το κόστος εξακολουθεί, πάντως, να «τρέχει». Από τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» προκύπτει ότι οι εγκεκριμένες πιστώσεις μόνο για το προηγούμενο δίμηνο έφθασαν τα 755.920 ευρώ.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται 234.780 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού τον Ιούνιο, ακόμη 243.660 ευρώ για τον Ιούλιο, ειδικές αποζημιώσεις στελεχών συνολικού ύψους 268.800 ευρώ, καθώς και κονδύλια για πρώτες ύλες ιματισμού. Η διμερής συμφωνία προβλέπει ότι η Σαουδική Αραβία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της ελληνικής αποστολής. Το Ριάντ έχει αναλάβει δαπάνες που αφορούν τη διαμονή, τη διατροφή και τη μεταφορά του προσωπικού, όπως και την τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση των ελληνικών συστημάτων.

Δυσφορία

Στην πράξη, ωστόσο, το ελληνικό Δημόσιο προκαταβάλλει σημαντικό μέρος αυτών των ποσών μέσω των δικών του προϋπολογισμών και στη συνέχεια αποζημιώνεται απολογιστικά από τη σαουδαραβική πλευρά. Αυτό ακριβώς το μοντέλο χρηματοδότησης εξηγεί και πώς έχει δημιουργηθεί η εκκρεμότητα των 6 εκατ. ευρώ. Η σχέση των δύο χωρών δοκιμάζεται πλέον και σε πολιτικό επίπεδο, μετά την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στο λεγόμενο «Σύμφωνο της Μέκκας». Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έντονη ενόχληση στην Αθήνα, καθώς θεωρείται ότι ενισχύει νέες περιφερειακές ισορροπίες και προσεγγίσεις με χώρες των οποίων οι επιδιώξεις δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τα ελληνικά συμφέροντα.

Στην ελληνική πλευρά η επιλογή του Ριάντ ερμηνεύτηκε ως απομάκρυνση από το πνεύμα της στενής στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας που είχε οικοδομηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την άρνηση των Σαουδαράβων να χρηματοδοτήσουν την αναβαθμισμένη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Patriot, παρά τις σχετικές υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Η στάση αυτή ενισχύει τις εισηγήσεις για τερματισμό της αποστολής, καθώς η Αθήνα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεχίσει επ’ αόριστον μια συνεργασία της οποίας οι οικονομικοί και στρατηγικοί όροι έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται στην πράξη.

Εκκρεμότητες

Η πιθανή εσπευσμένη απόσυρση της πυροβολαρχίας δημιουργεί, ωστόσο, νέες οικονομικές και νομικές εκκρεμότητες. Παραμένει ασαφές αν το Ριάντ θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή αν θα επικαλεστεί όρους και ρήτρες της συμφωνίας, αφήνοντας μέρος του κόστους στην ελληνική πλευρά. Την ίδια στιγμή, στρατιωτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η επιστροφή των Patriot θα ενίσχυε την εγχώρια αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και μεγάλης κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η επιχειρησιακή ανάγκη επαναπατρισμού του συστήματος αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η Αθήνα καλείται πλέον να διαχειριστεί μια δύσκολη ισορροπία: να απαντήσει στη στρατηγική μετατόπιση του Ριάντ, να ενισχύσει την ελληνική άμυνα, αλλά και να διασφαλίσει ότι η χώρα θα εισπράξει τα περίπου 6 εκατ. ευρώ που της οφείλονται. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν εάν η επιστροφή των Patriot θα πραγματοποιηθεί συντεταγμένα και με κλεισμένους τους οικονομικούς λογαριασμούς ή αν ο Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος μιας αμυντικής συνεργασίας που άρχισε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά κινδυνεύει να ολοκληρωθεί μέσα σε κλίμα δυσπιστίας και διπλωματικής ψυχρότητας.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκκίνηση με στόχο την επιβίωση – Η παρουσία στη ΔΕΘ

Τσίπρας: Αναζητεί «γέφυρες» με Κέντρο μέσω ΔΕΘ

Σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Μπρα ντε φερ Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο