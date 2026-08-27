Η Beyoncé στηρίζει τους σεισμόπληκτους της Κολομβίας με δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων

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Δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την ανακούφιση των πληγέντων στην Κολομβία μετά τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε τη χώρα ανακοίνωσε η Μπιγιονσέ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment την Τρίτη 25 Αυγούστου, η δωρεά θα διατεθεί για την παροχή τροφίμων και ειδών στέγασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στο Τσοκό, στερώντας τη ζωή τουλάχιστον 312 ανθρώπων και καταστρέφοντας 29.000 σπίτια.

Η Μπιγιονσέ προστέθηκε στη λίστα των μουσικών που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνουν και προσφέρουν χρήματα για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων. Ανάμεσά τους η Σακίρα που δεσμεύτηκε να προσφέρει 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων που υπέστησαν ζημιές, αλλά και η Καρόλ G που δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους σεισμόπληκτους μέσω του ιδρύματός της.

Beyoncé announced that she will make a personal donation of $1 million to support relief efforts in Colombia following the country’s recent earthquake.



The donation will provide food and housing supplies to areas most affected. At least 312 people were killed in the earthquake… pic.twitter.com/fAmxFUO24c August 26, 2026

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