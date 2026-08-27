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27.08.2026 11:40

Η Beyoncé στηρίζει τους σεισμόπληκτους της Κολομβίας με δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων

27.08.2026 11:40
BEYONCE

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Δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την ανακούφιση των πληγέντων στην Κολομβία μετά τον πρόσφατο σεισμό που έπληξε τη χώρα ανακοίνωσε η Μπιγιονσέ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Parkwood Entertainment την Τρίτη 25 Αυγούστου, η δωρεά θα διατεθεί για την παροχή τροφίμων και ειδών στέγασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου στο Τσοκό, στερώντας τη ζωή τουλάχιστον 312 ανθρώπων και καταστρέφοντας 29.000 σπίτια.

Η Μπιγιονσέ προστέθηκε στη λίστα των μουσικών που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνουν και προσφέρουν χρήματα για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων. Ανάμεσά τους η Σακίρα που δεσμεύτηκε να προσφέρει 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση των σχολείων που υπέστησαν ζημιές, αλλά και η Καρόλ G που δώρισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στους σεισμόπληκτους μέσω του ιδρύματός της.

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