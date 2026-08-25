Podcast – Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

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Ο Μίνως Μάτσας παρουσιάζει ένα live album με τίτλο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ LIVE», τη ζωντανή ηχογράφηση με τα 28 τραγούδια που ακούστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εξαιρετική και πολύ επιτυχημένη συναυλία του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Εξήγησε ότι είναι ένα album πρόταση που γεφυρώνει το ελληνικό ρεμπέτικο με τρεις από τις σημαντικότερες μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Τα Ρεμπέτικα, τα Fado από την Πορτογαλία, τα Tango της Αργεντινής και τα Blues της Αμερικής. Είναι ένα live album που κατέγραψε μία σπάνια στιγμή, αλλά και αυτά ακριβώς που πρεσβεύει ο ίδιος ο συνθέτης: την βαθιά και ουσιαστική αγάπη του για το καλό τραγούδι, την ανάγκη του το για το πάντα ιδιαίτερο πάντρεμα ήχων, φωνών και παραδόσεων και τον σεβασμό του στη μουσική. Θελησε με αυτή την ηχογράφηση να αποτυπώσει με αυθεντικότητα την ατμόσφαιρα της ιστορικής αυτής συναυλίας, μεταφέροντας την ένταση, τη συγκίνηση και την ενέργεια μιας μοναδικής μουσικής εμπειρίας, τόσο για τους συντελεστές της παράστασης, όσο και του κόσμου που κατέκλυσε το Ηρώδειο.

Τόνισε ακόμα ότι η παρούσα έκδοση δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ξαναζήσει αυτή τη μοναδική βραδιά ή να την ανακαλύψει για πρώτη φορά. Αναφέρθηκε στην αρχική ιδέα του να γίνει μια τέτοια συναυλία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν τρελή ιδέα να παρουσιάσω τα ρεμπέτικα και τα fado».Υπογράμμισε ότι θεωρεί συγγενείς μας τους εκφραστές των blues, ακόμη κι αν προήλθαν από την ύπαιθρο σε αντίθεση με τα ρεμπέτικα που ήταν τραγούδια της πόλης, το αιώνιο παράπονο του αποχωρισμού των fado (η λέξη σημαίνει «πεπρωμένο») και ο άγριος ερωτισμός του tango, που από τους οίκους ανοχής του Buenos Aires κατέκλυσε την Ευρώπη και όλη την υφήλιο. «Με συγκινεί η συγγένεια της παγκόσμιας μουσικής και αυτό μας ενώνει και μας συναρπάζει. Από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια».

Επίσης εξήγησε τον τρόπο που παρουσίασε τα τραγούδια .Στο πρώτο μέρος διάλεξε κάποια αγαπημένα του ρεμπέτικα και τόλμησε να τους δώσει τον δικό του χαρακτήρα. Τα έπαιξε όπως τα άκουσε την πρώτη φορά κρατώντας το απόσταγμα της συγκίνησης που του γέννησαν. Μετά ένωσε πάλι τα μέρη τους, συχνά παράλλαξε τη μελωδία, τον ρυθμό τους και πήρε την ελευθερία να προσθέσει μουσικά μέρη που γεννήθηκαν από τα ίδια τα τραγούδια. Βασικός όρος ήταν να κρατήσει αυτό που αισθάνεται ως ουσία. Τέλος μίλησε για το αστείρευτο κέφι που έχει για τη δουλειά του και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το κέφι αυτό πολλαπλασιάζεται έχοντας μαζί του και τα παιδιά του.

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