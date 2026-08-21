Podcast – Παράξενες φυλές ταξιδιωτών: Τι βλέπουν κάποιοι που δεν είναι τουρίστες;

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Δεν είναι μόνον οι τουρίστες, οι ταξιδιώτες, οι περιπλανώμενοι, οι περιηγητές, μα και κάποιοι οι οποίοι γυρνάνε τον κόσμο, βλέποντας έναν…άλλον κόσμο, συνδεδεμένο με εργασιακές υποχρεώσεις ή με περιπέτειες.

Όταν είσαι μανιακός των ταξιδιών, ένα είδος «εξαρτημένου», ασχέτως οικονομικών απαιτήσεων, θα βρεις πάντα τον δρόμο για το ταξίδι, την περιπλάνηση, ακόμη κι αν αυτός δείχνει δύσβατος. Μαζί με τους περιπλανώμενους με ένα μουσικό όργανο, αυτούς που κάνουν αιματηρές οικονομίες, έστω για ένα φευγιό τον χρόνο, υπάρχουν και οι τάξεις των επαγγελματιών.



Μπορεί να ζηλεύουμε τους ναυτικούς, που τόσα και τόσα θα έχουν ζήσει στα λιμάνια, προηγουμένως όμως έχουν εγκλωβιστεί για μέρες ή μήνες στο δίπολο «ουρανός – θάλασσα». Αλλά από ιστορίες άλλο τίποτα… Όρεξη να ‘χεις, να ακούς…

Παρόμοια και με τους νταλικέρηδες. Γυρνάνε γύρω από τις πόλεις, στους περιφερειακούς δρόμους, τις πολιορκούν, αλλά σπάνια τις κατακτούν. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνονται ότι τις ξέρουν όλες και πολύ καλά.

Αντίθετα με τους αθλητές, που περιφέρονται στον κόσμο, γνωρίζοντας μόνον ξενοδοχεία και γήπεδα. Δυστυχία!

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