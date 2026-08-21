Σεισμός 6,7 Ρίχτερ «ταρακούνησε» στο Περού – Τρεις τραυματίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια και σχολεία (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους έως 7,2 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο Περού με επίκεντρο την επαρχία Παρινακότσας.

Ο σεισμός προκάλεσε υλικές ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ενώ καταγράφηκαν τρεις ελαφρείς τραυματισμοί.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία αποτίμησης των καταστροφών στις πληγείσες περιοχές, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 99 χιλιόμετρα, ενώ το αντίστοιχο περουβιανό ινστιτούτο το τοποθέτησε στα 108 χιλιόμετρα.

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Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και ζημιές σε δεκάδες σπίτια και σχολεία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος καταγράφτηκε στις 13:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), σε εστιακό βάθος 99 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον νομό Αγιακούτσο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα.

Το ινστιτούτο γεωφυσικής του Περού εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός ήταν 7,2 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος ήταν 108 χιλιόμετρα. Κατέγραψε τουλάχιστον μια μετασεισμική δόνηση, 4,2 βαθμών, στις 16:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από περουβιανά μέσα ενημέρωσης εικονίζει βράχους που αποκολλήθηκαν από λόφους γύρω από την Κορακόρα, πόλη κάπου 10.000 κατοίκων, την πλησιέστερη στο επίκεντρο, στον νομό Αγιακούτσο.

Ahora le tocó a #Perú : Terremoto de magnitud 7,2 con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, 108 kms de profundidad, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. pic.twitter.com/7CsZ0HcF5L — ela ferris (@ElaFerris) August 20, 2026

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφριά τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε απευθυνόμενος στο Κογκρέσο, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, έξι σχολεία και δώδεκα ιατρικά κέντρα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποτίμησης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Mundo, #20agosto PERÚ 🇵🇪

🚨 MÁS IMÁGENES DEL FUERTE SISMO DE MAGNITUD 7.2 QUE SACUDIÓ EL SUR Y CENTRO DEL PERÚ



Un potente movimiento telúrico de magnitud 7.2 se registró hace pocos minutos en Perú, alarmando a gran parte del país.



Según el reporte oficial del Instituto… pic.twitter.com/oTOs0DKFBD — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 20, 2026

«Ο πληθυσμός αντέδρασε, βγήκε έξω, προστατεύτηκε» και «ελπίζουμε ότι δεν έχουμε ζημιές που θα πλήξουν τον κόσμο», είπε ο δήμαρχος Γιόνι Οδόν σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado na tarde desta quinta-feira, a 35 quilômetros ao norte do distrito de Coracora, no sul do Peru, informou o Instituto Geofísico do Peru.



Segundo o relatório, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. pic.twitter.com/gIdlVOl0nc August 21, 2026

Ο σεισμός έγινε αισθητός από λίγο ως πολύ σε διάφορους νομούς, σημείωσε το ινστιτούτο πολιτικής προστασίας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγινε αισθητός στους νομούς Κούσκο, Αρεκίπα, Ίκα και Απουρίμακ.

Τον αισθάνθηκαν και κάτοικοι της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Πολύ ισχυρές δονήσεις, άνω των 7 βαθμών, έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και την Κολομβία (με την οποία γειτονεύει το Περού) τον Αύγουστο, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κι εκτεταμένες καταστροφές.

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