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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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05.10.2026 12:30

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

05.10.2026 12:30
kefalogianni-samaras

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Πάγωσαν στο Μέγαρο Μαξίμου μόλις είδαν το φωτογραφικό υλικό από την φαντασμαγορική εκδήλωση για τα 150 της ιστορικής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ».

Σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες  η εκδήλωση και οι παρουσίες θα ήταν θέμα ήρεμης και «ουδέτερης» συζήτησης. Αλλά με το συγκρότημα του δραστήριου εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη (έχει και την «Δημοκρατία») να είναι σε γραμμή σκληρής αντιπολίτευσης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε έντονη δυσφορία από το βράδυ της εκδήλωσης ειδικά με την παρουσία κάποιων γαλάζιων στελεχών, όπως η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού αναγνώριζαν σε άλλα στελέχη και παράγοντες της ΝΔ το δικαίωμα να παραβρεθούν, ακριβώς επειδή έχουν μία διακριτή και πιο «αυτόνομη» πολιτική διαδρομή, με ειδικό βάρος και εκτόπισμα. Δεν ετέθη  για παράδειγμα θέμα για τον Νίκο Δένδια, τον οποίο άλλωστε και η Εστία (με συχνά άρθρα του μαχητικού διευθυντή της, Μανώλη Κοττάκη) και η Δημοκρατία τον επαινούν για την πολιτική του στάση.

Θεωρούν ότι ο υπουργός Άμυνας είναι λογικό να παραβρίσκεται σε μία τέτοια εκδήλωση, ανεξαρτήτως ποια είναι η άποψη του Μαξίμου.

Αλλά για στελέχη που οφείλουν την πολιτική τους ανέλιξη και τους σημερινούς υψηλούς ρόλους που κατέχουν στο δημόσιο βίο κατά κύριο λόγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτουν θέμα… πολιτικής ασυμβατότητας, ου μην και αγνωμοσύνης. Η ΕΣΤΙΑ και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιτίθενται τόσο σκληρά και με τέτοια πυκνότητα στον ίδιο τον πρωθυπουργό και ειδικά στις πολιτικές του στα εθνικά θέματα, που δύσκολα μπορούν να τις συναγωνιστούν ακόμα και αντιπολιτευτικά μέσα της κεντροαριστεράς – για την ακρίβεια δεν μπορούν. Ακόμα και το σημερινό πρωτοσέλιδο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με κεντρικό τίτλο «Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης» έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή το χάσμα ανάμεσα στο συγκεκριμένο συγκρότημα και προσωπικά τον πρωθυπουργό.

Όταν κάποιος/α επιλέγει να τιμήσει την εκδήλωση χωρίς να λαμβάνει υπόψη του/της τη στάση αυτή των εφημερίδων έναντι του κ. Μητσοτάκη, την ώρα που χάρη στον κ. Μητσοτάκη απολαμβάνουν αναγνώριση και αξιώματα, τότε κάτι δεν πάει καλά, έλεγαν κυβερνητικές πηγές, που είχαν εικόνα της δυσφορίας στο Μέγαρο Μαξίμου για την κυρία Κεφαλογιάννη και τον κ. Χαρδαλιά.

Και διευκρίνιζαν σε κάθε περίπτωση ότι δεν τίθεται θέμα, ούτε ελέγχου, ούτε εμπάργκο, αλλά για τη στοιχειώδη τοποθέτηση και τη στάση που οφείλουν να έχουν κάποιοι και κάποιες έναντι των προσώπων και των καταστάσεων.

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