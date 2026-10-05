Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3%, αλλά η ακρίβεια απειλεί να «φάει» ξανά τα εισοδήματα

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Στα χαρτιά, το 2027 έρχεται με περισσότερη ανάπτυξη, επενδύσεις που ανεβάζουν ταχύτητα, ανεργία κάτω από το 8% και δημόσιο χρέος σε νέα υποχώρηση. Στην πραγματική οικονομία, όμως, το μεγάλο στοίχημα του νέου προϋπολογισμού θα κριθεί αλλού: στο εάν η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα φτάσει εγκαίρως στην τσέπη των νοικοκυριών.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, από 2% φέτος, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισ. σε 274,6 δισ. ευρώ.

Η σύγκριση με την Ευρωζώνη είναι σαφώς ευνοϊκή, καθώς οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, τις οποίες επικαλείται το προσχέδιο, τοποθετούν την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 1,2% για το 2027.

Το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης βρίσκεται, όμως, στις τιμές.

Ο πληθωρισμός και η μεγάλη αβεβαιότητα

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κλείσει στο 3,8% το 2026 και προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Η αποκλιμάκωση αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μετατραπούν οι ονομαστικές αυξήσεις των εισοδημάτων σε πραγματικό κέρδος για τους εργαζόμενους.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα του προϋπολογισμού.

Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και τα προβλήματα στις διεθνείς εμπορικές ροές μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα τις παραδοχές για τις τιμές.

Την ίδια στιγμή, οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027. Με πληθωρισμό 2,6%, η πραγματική βελτίωση είναι σαφώς μικρότερη από αυτή που δείχνει ο ονομαστικός αριθμός.

Το μεγάλο «χαρτί» των επενδύσεων

Το ισχυρότερο μέγεθος του προσχεδίου βρίσκεται στις επενδύσεις, για τις οποίες προβλέπεται αύξηση 7,9% το 2027, έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη.

Ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 18,6%, από 17,8% το 2026, με σημαντικό ρόλο να αποδίδεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στους ευρωπαϊκούς πόρους και στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται φορολογικές παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και κίνητρα για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει από 8,4% σε 7,9%, περνώντας για πρώτη φορά μετά το 2008 κάτω από το όριο του 8%.

Τα μέτρα που έρχονται

Στον προϋπολογισμό ενσωματώνεται και το πακέτο παρεμβάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Για τον κατώτατο μισθό ο πήχης τοποθετείται στα 1.000 ευρώ έως το 2028, με αυξήσεις τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται κατά ακόμη 0,5%.

Στο στεγαστικό μέτωπο προβλέπεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ.

Χρέος κάτω από το 130%

Ισχυρή αποκλιμάκωση προβλέπεται και για το δημόσιο χρέος, το οποίο εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 136,7% του ΑΕΠ το 2026 στο 128,8% το 2027.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,3% του ΑΕΠ, από 3,6% φέτος, ενώ η Γενική Κυβέρνηση αναμένεται να εμφανίσει συνολικό πλεόνασμα 0,3%.

Οι αριθμοί, λοιπόν, περιγράφουν μια οικονομία με ανάπτυξη, περισσότερες επενδύσεις και χαμηλότερο χρέος. Το μεγάλο τεστ, όμως, δεν θα γίνει στους πίνακες του προϋπολογισμού. Θα γίνει στο ράφι, στο πρατήριο, στους λογαριασμούς και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα.

Γιατί ανάπτυξη 2,3% και αύξηση μισθών 3,9% έχουν διαφορετική αξία όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί πράγματι στο 2,6% — και εντελώς διαφορετική εάν η ενεργειακή κρίση ξαναγράψει τους αριθμούς.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατέθεσε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Δείτε τα κύρια σημεία του προϋπολογισμού:

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