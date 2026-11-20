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Την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ενωση κάνουν λόγο για μια θετική επαναπροσέγγιση με την Βρετανία, τα ΜΜΕ στην Γηραιά Αλβιόνα αναφέρουν ότι ο Αντι Μπέρναμ κάνει μια σειρά από παραχωρήσεις στην Ενωση, με σκοπό να γίνει το… Brex-in.

Αν και χαρακτηρίζουν την επαναπροσέγγιση ως ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων μετά το Brexit, βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολη την διαπραγμάτευση, στην οποία το Λονδίνο καλείται να κάνει συμβιβασμούς. Το βασικό σημείο τριβής είναι πλέον τα πανεπιστημιακά δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών, ένα ζήτημα που απειλεί να επισκιάσει τις υπόλοιπες συμφωνίες.

Το Sky News χαρακτηρίζει την εξέλιξη πλήγμα για τον Άντι Μπέρναμ, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην οριστική επικύρωση των επιμέρους συμφωνιών χωρίς προηγούμενη διευθέτηση του ζητήματος των διδάκτρων. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στα βρετανικά πανεπιστήμια καταβάλλοντας τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, αντί των υψηλότερων χρεώσεων που ισχύουν σήμερα για τους διεθνείς φοιτητές. Η βρετανική πλευρά, αντίθετα, προκρίνει μια σημαντική μείωση των χρεώσεων, χωρίς πλήρη εξομοίωση. Οι δύο πλευρές έχουν θέσει ως στόχο να επιλύσουν τη διαφορά μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Από την πλευρά του, ο Guardian μιλάει για αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια διαβεβαίωση της Ντάουνινγκ Στριτ ότι «η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν συμφωνηθεί οι βασικές κατευθύνσεις για την κινητικότητα των νέων, το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων και τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πρόγραμμα κινητικότητας νέων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις του Λονδίνου. Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα έως και 100.000 νέων από κάθε πλευρά, ηλικίας έως 32 ετών, να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στην άλλη περιοχή για διάστημα έως τριών ετών. Πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό από τις 50.000 θέσεις που αρχικά επιδίωκε να εξασφαλίσει η βρετανική κυβέρνηση, γεγονός που αναδεικνύει τις υποχωρήσεις που χρειάστηκε να κάνει.

Στο οικονομικό πεδίο, η συμφωνία για τη μείωση των ελέγχων στα τρόφιμα, στα ποτά και στα αγροτικά προϊόντα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις βρετανικές επιχειρήσεις. Το Λονδίνο εκτιμά ότι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών θα μπορούσε να προσθέσει έως και 5,1 δισ. λίρες ετησίως στη βρετανική οικονομία. Παράλληλα, η διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος που συνδέεται με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνοριακής επιβάρυνσης άνθρακα.

Ωστόσο, οι οικονομικές ευκαιρίες συνοδεύονται από πολιτικές δεσμεύσεις. Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η Βρετανία ενδέχεται να χρειαστεί να ευθυγραμμιστεί με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, χωρίς να διαθέτει δικαίωμα ψήφου στη διαμόρφωσή τους. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Made in Europe», καθώς το Λονδίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

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