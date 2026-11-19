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Στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων βρέθηκε η Μαράια Κάρεϊ μετά την πρώτη συναυλία της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Christmas Time» στη Βραζιλία. Τα στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, τα οποία διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν προβληματισμό στους θαυμαστές της, καθώς η τραγουδίστρια εμφανίζεται να δυσκολεύεται να κινηθεί χωρίς την υποστήριξη των χορευτών της.

Η πρεμιέρα της περιοδείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17/11, στο Σάο Πάολο, με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων» να ανεβαίνει στη σκηνή του Nubank Parque.

Σε βίντεο από τη συναυλία, η 57χρονη καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να τραγουδά την επιτυχία «Fantasy», που κυκλοφόρησε το 1995, φορώντας μια εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα με παγιέτες. Εκείνο, όμως, που τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της ήταν ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν στη σκηνή. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται χορευτής να τη συνοδεύει μέχρι το κέντρο της σκηνής, βοηθώντας τη να μετακινηθεί.

Στη συνέχεια, τέσσερις χορευτές συγκεντρώνονται γύρω της και τη στηρίζουν, ενώ εκείνη εκτελεί μια χορευτική κίνηση που περιλαμβάνει κλίση του σώματος προς τα πίσω και ανύψωση του ποδιού. Η περιορισμένη κινητικότητά της και η συχνή ανάγκη υποστήριξης από τους χορευτές της πυροδότησαν εικασίες για τη φυσική της κατάσταση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας.

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα αποσπάσματα της εμφάνισης συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων, με τους χρήστες να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί δήλωσαν προβληματισμένοι για την εικόνα της τραγουδίστριας, ενώ άλλοι άσκησαν κριτική στην παρουσία της πάνω στη σκηνή.

«Είναι λυπηρό… Ξεκουράσου ή αποσύρσου και επικεντρώσου στον εαυτό σου, κορίτσι μου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι μόλις 57 ετών. Γιατί συμπεριφέρεται σα να είναι 80;».

«Το γεγονός ότι χρειάζεται τέτοιου είδους βοήθεια και το παρουσιάζουν σαν να αποτελεί μέρος της παράστασης δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά», παρατήρησε άλλο άτομο.

Άλλοι επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το μουσικό πρόγραμμα, εκφράζοντας παράπονα για την ερμηνεία της. «Θέλω πίσω τα λεφτά μου, κι ας μην ήμουν καν εκεί. Έκανε playback. Είναι σαν ρομπότ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Αντίστοιχα, ένας ακόμη θαυμαστής υποστήριξε: «Αν παρακολουθήσετε και άλλα πρόσφατα βίντεο της Μαράια, θα παρατηρήσετε ότι κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά μαζί της».

Ιδιαίτερα έντονο ήταν και το σχόλιο ενός ατόμου που συνέδεσε την εικόνα της τραγουδίστριας με εκείνη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς την περίοδο της δικαστικής κηδεμονίας της. «Μου δημιουργεί το ίδιο συναίσθημα που είχα όταν παρακολουθούσα την Μπρίτνεϊ την περίοδο της κηδεμονίας της. Κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει στα παρασκήνια, κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η εικόνα της Μαράια Κάρεϊ προκαλεί αντίστοιχα σχόλια. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η τραγουδίστρια, η οποία έχει τιμηθεί με πέντε βραβεία Grammy, είχε καταγραφεί σε βίντεο να αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη μετακίνησή της προς μια ομάδα θαυμαστών που ήθελαν να τη χαιρετήσουν.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, το οποίο επίσης έγινε viral, φορούσε χρυσό μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνες μπότες μέχρι το γόνατο, ενώ προχωρούσε κρατώντας το μπράτσο μιας γυναίκας που τη συνόδευε.

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