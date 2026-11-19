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Σε αντικατάσταση αγωγών φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από τεχνικούς ελέγχους που αποκάλυψαν προβλήματα στις συγκολλήσεις.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, θα αντικατασταθούν περίπου 65 μέτρα αγωγών που συνδέονται με το μεγάλο λεβητοστάσιο, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Οι έλεγχοι δεν έδειξαν κίνδυνο διαρροής, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί δοκιμαστικά σε λειτουργία το μικρό λεβητοστάσιο.
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