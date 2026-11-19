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Ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα, με εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, παράνομες επιστροφές φόρων, τραπεζικά στελέχη που φέρονται να εισέπρατταν τεράστιες προμήθειες και λογιστές που υπέβαλλαν δηλώσεις ακόμη και μέσω καφενείου, αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Στα ίχνη ενός πολυπλόκαμου κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να είχε στήσει ολόκληρη βιομηχανία εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών φόρων, έφτασαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντικά στελέχη τραπεζικών υποκαταστημάτων και τέσσερις λογιστές, ενώ οι φορολογικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν ξεπερνούν τα 28 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, ο μηχανισμός στηριζόταν σε ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, οι οποίες αντάλλασσαν εικονικά τιμολόγια μεγάλων ποσών, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να εισπράττουν επιστροφές φόρων που δεν δικαιούνταν.

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν ήδη καταλογίσει ποσά ύψους 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να είχαν εισπράξει παράνομες επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Άνεργοι και ιδιοκτήτες καφενείων στο τιμόνι εταιρειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχε οργανωθεί το δίκτυο. Εταιρείες που στα χαρτιά εμφάνιζαν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα είχαν ως διαχειριστές ή μοναδικούς εταίρους πρόσωπα χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια ή επαγγελματική εμπειρία.

Άνεργοι, ιδιοκτήτες μικρών καφενείων και άλλα πρόσωπα εμφανίζονταν ως επικεφαλής επιχειρήσεων με συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας, σύμφωνα με τα ευρήματα, ως «αχυράνθρωποι».

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μέσα από την ανάλυση των διασυνδέσεων μεταξύ εταιρειών, φυσικών προσώπων και τραπεζικών λογαριασμών. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, κοινούς λογαριασμούς και ύποπτες συναλλαγές.

Προμήθεια πάνω από 100.000 ευρώ για αναλήψεις μετρητών

Ακόμη σοβαρότερη διάσταση αποκτά η υπόθεση από την εμπλοκή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δύο στελέχη φέρονται να διευκόλυναν τους εμπλεκόμενους να πραγματοποιούν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, προερχόμενων από παράνομες επιστροφές φόρων. Η αμοιβή τους, κατά τα ευρήματα της έρευνας, ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ ανά ανάληψη.

Για τη διερεύνηση του ρόλου τους, η ΔΕΟΣ συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν και εγκρίνονταν οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

Φορολογικές δηλώσεις από καφενείο της Αθήνας

Μία ακόμη ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης αφορά τη χρήση καφενείου στο κέντρο της Αθήνας ως σημείου τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιούνταν για τις ηλεκτρονικές υποβολές και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις λογιστές που έχουν ήδη συλληφθεί, με τις αρχές να εξετάζουν τη συμμετοχή τους στη δημιουργία και λειτουργία του μηχανισμού.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ελεγκτικές αρχές αναζητούν πρόσθετα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ενδεχόμενες νέες εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση εικονικών παραστατικών και την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων.

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