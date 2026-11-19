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Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude, πρόκειται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της την Πέμπτη, στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό ντεμπούτο όλων των εποχών, γράφει το CNN.

Η εταιρεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης διέθεσε 980 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 83 δολαρίων ανά μετοχή, στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της, αντλώντας 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια — ένα ποσό που ξεπερνά το ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σημείωσε η SpaceX νωρίτερα φέτος.

Αυτή η εντυπωσιακή αρχική δημόσια προσφορά υπογραμμίζει τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και την αυξανόμενη επιρροή που ασκεί η εν λόγω τεχνολογία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από το χρηματιστήριο έως την ευρύτερη αμερικανική οικονομία.

Η προσφορά της Anthropic συνοδεύεται από μια ξεχωριστή επένδυση ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Nvidia, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που αντλήθηκε στα 107,3 ​​δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το πρόσθετο δικαίωμα (option) των τραπεζών να διαθέσουν επιπλέον μετοχές, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τα συνολικά κεφάλαια της Anthropic — διευρύνοντας περαιτέρω τη διαφορά από το συνολικό ποσό των 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX (λαμβάνοντας υπόψη και το αντίστοιχο δικαίωμα των τραπεζών για τη διάθεση επιπλέον μετοχών).

«Και οι δύο περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιαδήποτε προηγούμενη αρχική δημόσια προσφορά», δήλωσε ο Jay Ritter, ομότιμος καθηγητής και διευθυντής της πρωτοβουλίας IPO Initiative στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Anthropic μετρά λιγότερο από έξι χρόνια ζωής».

Η τρίτη και η τέταρτη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά όλων των εποχών αφορούν τη Saudi Aramco, με 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, και την SK Hynix, με 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Το ντεμπούτο της Anthropic θα μπορούσε να την κατατάξει μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως. Με τιμή 83 δολάρια ανά μετοχή, η αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε να ανέλθει περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η μετοχή της θα διαπραγματεύεται στον Nasdaq με τον κωδικό «ANT».

Από startup σε εταιρεία αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021, όταν μια ομάδα εργαζομένων της OpenAI αποχώρησε για να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία, με επίκεντρο την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη startup κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση του Claude για το κοινό τον Μάρτιο του 2023, λίγους μήνες αφότου η OpenAI διέθεσε το ChatGPT στο κοινό, τον Νοέμβριο του 2022.

Όταν η Anthropic κυκλοφόρησε το Claude Code στις αρχές του 2025, αυτό κέρδισε γρήγορα την προτίμηση των προγραμματιστών λογισμικού. Τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται ραγδαία μετά την κυκλοφορία του Claude Cowork στις αρχές του 2026, καθώς η Anthropic καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητα αυτόνομης δράσης (agentic AI).

Ωστόσο, ως ιδιωτική εταιρεία, τα οικονομικά στοιχεία της Anthropic δεν ήταν ιδιαίτερα διαφανή. Η είσοδος στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι η εταιρεία θα υποχρεούται πλέον να δημοσιοποιεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες και τις ζημίες της σε τριμηνιαία βάση, παρέχοντας έτσι μια εικόνα για την κατάσταση της «έκρηξης» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πορεία προς την είσοδό της στο χρηματιστήριο δεν ήταν απαλλαγμένη από αντιπαραθέσεις. Σε κάποια φάση, η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε στην Anthropic να διαθέσει τα προηγμένα μοντέλα της στο κοινό. Παράλληλα, εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να δράσουν ανεξέλεγκτα ή κακόβουλα, καθώς και για το πώς αυτή η ολοένα και πιο ισχυρή τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιβλαβείς σκοπούς.

Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, ηγήθηκε εκκλήσεων για «συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης» στην αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, αφού πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στο εργαστήριο AI.

Η Anthropic ως δείκτης της πορείας της τεχνητής νοημοσύνης

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς εντοπίζουν στα μέσα Οκτωβρίου του 2022 την αφετηρία της ανοδικής πορείας (bull market) στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιταχύνθηκε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT στις 30 Νοεμβρίου 2022. Ο δείκτης Nasdaq Composite έχει σημειώσει άνοδο περίπου 135% από την έναρξη αυτής της ανοδικής περιόδου, προσθέτοντας 26 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Πλέον, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Με την είσοδό της στο χρηματιστήριο, η Anthropic επωμίζεται, εν μέρει, το βάρος της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές αναμένουν να δουν πώς τα εργαστήρια που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας θα μπορέσουν να μετατρέψουν τα μοντέλα τους σε σταθερές πηγές κέρδους, να δικαιολογήσουν τις τεράστιες δαπάνες για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων (data centers) και να αποφέρουν αποδόσεις.

Η Anthropic αποκομίζει έσοδα μέσω εταιρειών και ιδιωτών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της σειράς Claude. Τα έσοδα της Anthropic έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο, συμβάλλοντας στο να επιτύχει η εταιρεία μια αποτίμηση που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ παράλληλα την τοποθετούν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (AI) να καταστούν κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Η Anthropic δεν είναι ακόμη κερδοφόρα, καθώς συνεχίζει να επενδύει στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει. Η εταιρεία έχει αναλάβει δεσμεύσεις δαπανών ύψους περίπου 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα έτη, καθώς επενδύει σε υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση των πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της και για την υποστήριξη των χρηστών τους. Προκειμένου να δικαιολογήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο και την αποτίμησή της, η Anthropic οφείλει να εξασφαλίσει μια εξαιρετικά υψηλή ανάπτυξη εσόδων.

Οι αισιόδοξοι επενδυτές πιστεύουν ότι η ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Anthropic θα αναζητήσει και άλλους τρόπους αύξησης των εσόδων της, όπως η ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η υγεία και η επιστήμη.

Ωστόσο, οι σκεπτικιστές αμφιβάλλουν αν η εταιρεία θα μπορέσει να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης και τα έσοδά της, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται. Ένα απαισιόδοξο σενάριο για την Anthropic είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μετατραπούν σε ένα είδος «βασικού εμπορεύματος» (commodity) — όπου οι πελάτες θα μπορούν εύκολα να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών παρόχων —, γεγονός που θα δυσχεράνει τη διατήρηση ισχυρής τιμολογιακής δύναμης και θα περιορίσει τα έσοδα.

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) έρχεται, επίσης, σε μια στιγμή που ο ενθουσιασμός για τις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να υποχωρεί: ο δείκτης Nasdaq Composite, που εστιάζει στον τεχνολογικό τομέα, έχει καταγράψει πτώση άνω του 10% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που σημείωσε πριν από έξι εβδομάδες.

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) — έναν τομέα που κλονίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers). Ωστόσο, εάν η πορεία της μετοχής κατά τις συναλλαγές δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες, αυτό θα μπορούσε να εντείνει τις αμφιβολίες των επενδυτών.

«Το κλίμα μεταξύ των επενδυτών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει εξαιρετική μεταβλητότητα. Αν και μια επιτυχής IPO είναι πιθανό να βελτιώσει το κλίμα βραχυπρόθεσμα, η μακροπρόθεσμη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επιδόσεων της Anthropic είναι αυτή που θα μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Avery Marquez, διευθύντρια επενδυτικών στρατηγικών στη Renaissance Capital, μια εταιρεία που παρέχει έρευνες για εταιρείες πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, καθώς και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που εστιάζουν σε IPO.

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