Anthropic: Ιστορική είσοδος στο χρηματιστήριο για την εταιρεία πίσω από το Claude – Το στοίχημα των 1,33 τρισ. δολαρίων

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο Nasdaq τον Νοέμβριο με το σύμβολο «ANT».

Η Anthropic στοχεύει σε αποτίμηση 1,33 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, διαθέτοντας 825 εκατομμύρια μετοχές με τιμή που κυμαίνεται από 70 έως 78 δολάρια.

Ο αρχικός στόχος για την αποτίμηση της εταιρείας περιορίστηκε λόγω των πρόσφατων πιέσεων που δέχθηκαν οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές.

Η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα πρόσθετη χρηματοδότηση από μεγάλους επενδυτές, όπως η Google και η Advanced Micro Devices, με τη συνδρομή των τραπεζών Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου, αναζητώντας σαφέστερες αποδόσεις από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Η Anthropic, η εταιρεία που δημιούργησε τον Claude, ένα από τα δημοφιλέστερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα προς το χρηματιστήριο. Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι επενδυτές αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δικαιολογεί τα αστρονομικά ποσά που έχουν επενδυθεί στον κλάδο.

Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,33 τρισ. δολαρίων, προχωρώντας με τα σχέδιά της παρά τις πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε την Τρίτη, σκοπεύει να διαθέσει 825 εκατομμύρια μετοχές, με τιμή από 70 έως 78 δολάρια την καθεμία. Εφόσον η διάθεσή τους πραγματοποιηθεί στη μέση τιμή αυτού του εύρους, θα συγκεντρώσει περισσότερα από 61 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές της αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται αργότερα μέσα στον Νοέμβριο, στον Nasdaq, με το σύμβολο «ANT».

Από τα 2 τρισ. στα 1,33 τρισ. – Τι άλλαξε μέσα σε λίγους μήνες

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία της Anthropic είναι ότι οι οικονομικές προσδοκίες για την εταιρεία έχουν αλλάξει αισθητά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από μερικούς μήνες, είχε πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο η αξία της να φτάσει περίπου τα 2 τρισ. δολάρια. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι επενδυτές περίμεναν ότι θα επιδίωκε αποτίμηση κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Όμως, την περασμένη Πέμπτη, οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις στις αγορές. Μετά το κύμα πωλήσεων, ορισμένοι μεγάλοι επενδυτές ζήτησαν από την Anthropic να χαμηλώσει τον πήχη.

Έτσι, ο στόχος περιορίστηκε στα 1,33 τρισ. δολάρια.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να προσελκύει τεράστια κεφάλαια, αλλά οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν χωρίς επιφυλάξεις τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου.

Google και AMD στο πλευρό της Anthropic

Την ίδια στιγμή, η Anthropic επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση έως 26 δισ. δολαρίων από μεγάλους επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Google και η Advanced Micro Devices (AMD).

Πίσω από τη χρηματιστηριακή της είσοδο βρίσκονται επίσης δύο από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.

Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε συνεχείς συζητήσεις με τους τραπεζίτες, προσπαθώντας να αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη τιμή για τις μετοχές.

Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρουν μια λεπτή ισορροπία.

Αν η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή, υπάρχει κίνδυνος να μην εκδηλωθεί αρκετό ενδιαφέρον και η μετοχή να υποχωρήσει όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

Αν, αντίθετα, είναι πολύ χαμηλή, η Anthropic και οι τράπεζες που αναλαμβάνουν την εισαγωγή ενδέχεται να κατηγορηθούν ότι άφησαν ανεκμετάλλευτα σημαντικά ποσά.

Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες συχνά προτείνουν στις εταιρείες να ξεκινούν με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές από τις αναμενόμενες, διατηρώντας τη δυνατότητα να τις αυξήσουν αργότερα εφόσον υπάρξει μεγάλη ζήτηση.

Το παράδειγμα της OpenAI: Οι επενδυτές δεν ενθουσιάζονται πια τόσο εύκολα

Η Anthropic δεν είναι η μόνη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται αντιμέτωπη με πιο επιφυλακτικούς επενδυτές.

Η ανταγωνίστριά της, OpenAI, βρέθηκε πρόσφατα σε αντίστοιχη θέση.

Στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της κατάφερε να συγκεντρώσει λιγότερα από τα μισά χρήματα που αρχικά επιδίωκε, ενώ η αποτίμησή της διαμορφώθηκε στα 1,25 τρισ. δολάρια, χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο.

Το ζήτημα που απασχολεί ολοένα περισσότερο τις αγορές είναι απλό: Πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν τα τεράστια ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη;

Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών απαιτεί συνεχώς μεγάλες επενδύσεις, ενώ εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής εικόνα για τις οικονομικές αποδόσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν.

Οι ανησυχίες αυτές είχαν αρχίσει να περιορίζουν τον ενθουσιασμό των επενδυτών ήδη πριν από τις πρόσφατες αναταράξεις.

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