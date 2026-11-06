Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το TikTok για το φαινόμενο της «κουνελότρυπας» – Πρόστιμο αν δεν τροποποιήσει τον βλαπτικό αλγόριθμο

Takeaways by to pontiki AI Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγόρησαν το TikTok για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, επικεντρώνοντας στο σύστημα συστάσεων περιεχομένου που επηρεάζει την ψυχική υγεία των χρηστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την πλατφόρμα να τροποποιήσει τον αλγόριθμο της ροής «Για εσάς», ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της συνεχούς έκθεσης των χρηστών σε παρόμοιο και δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο.

Η εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, εάν δεν προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Το TikTok απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις ανακριβείς και υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαθέτει ισχυρά μέτρα για την προστασία και τον έλεγχο της εμπειρίας των χρηστών.

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Οι ρυθμιστικές αρχές τεχνολογίας της ΕΕ κατηγόρησαν σήμερα την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok για παραβίαση κρίσιμων διατάξεων του ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ζητώντας της να διορθώσει το αποκαλούμενο φαινόμενο της «κουνελότρυπας» (“rabbit hole” effect) του συστήματος συστάσεων, το οποίο προσελκύει την προσοχή των χρηστών σε μια συνεχή ροή παρόμοιων βίντεο.

Η Ένωση διέταξε το κοινωνικό δίκτυο να αλλάξει ριζικά αυτές τις εξατομικευμένες ροές βίντεο, τις οποίες κατηγορεί ότι βλάπτουν την ευημερία και την ψυχική υγεία των χρηστών, εκθέτοντάς τους σε ένα σπιράλ περιεχομένου με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις – ένας ισχυρισμός που η εταιρεία αρνείται κατηγορηματικά.

Η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της τον επόμενο χρόνο, εκτός αν μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα, τόνισαν οι ρυθμιστικές αρχές.

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δέχονται πιέσεις να τροποποιήσουν τους αλγόριθμούς τους εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών παγκοσμίως ότι οι πλατφόρμες τους συμβάλλουν σε μια κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των παιδιών, ωθώντας ορισμένες κυβερνήσεις να επιβάλουν ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγορεύσεων πρόσβασης για ανήλικους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ρυθμιστική αρχή τεχνολογίας του μπλοκ, δήλωσε ότι εξέδωσε αυστηρές συστάσεις γνωστές ως προκαταρκτικά ευρήματα για το TikTok, αφού η εταιρεία δεν εφάρμοσε αναλογικά, εύλογα και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ανέφερε ότι η ατελείωτη και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε περιεχόμενο σχετικά με τη θλίψη, την απομόνωση ή την εξωτερική εμφάνιση μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των χρηστών.

Η TikTok απέρριψε τις κατηγορίες.

«Η Επιτροπή έχει κάνει μια σειρά από ανακοινώσεις που είναι ουσιαστικά ανακριβείς και διαστρεβλώνουν την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μας και τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των χρηστών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Έχουμε ένα ισχυρό ιστορικό προστασίας της κοινότητάς μας, παρέχοντας παράλληλα στους χρήστες άμεσο και εύληπτο έλεγχο της εμπειρίας περιεχομένου τους».

Η Επιτροπή δήλωσε ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό του μοντέλο στην Ευρώπη.

«Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει scroll ή like σε ένα βίντεο στο TikTok, ο αλγόριθμος τον σπρώχνει σε κουνελότρυπες από τις οποίες δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει», δήλωσε η αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπος της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν

«Οι σημερινές αυστηρές συστάσεις δείχνουν για άλλη μια φορά ότι το TikTok πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του για την προστασία της ευημερίας των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων», είπε.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει τον σχεδιασμό του αλγορίθμου ροής «Για εσάς» (For You) και θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στις σαφείς προτιμήσεις των χρηστών, να αυξήσει την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των ελέγχων των χρηστών και να δοκιμάζει τακτικά τον αλγόριθμό του, μεταξύ άλλων αλλαγών.

Οι κατηγορίες υπόκεινται στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου στις πλατφόρμες τους.

Οι τελευταίες κατηγορίες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας της ΕΕ για το TikTok.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ κατηγόρησαν το TikTok τον Φεβρουάριο για αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές χαρακτήρισαν εθιστικά σχέδια της πλατφόρμας, ανεπαρκείς προσπάθειες για την προστασία των παιδιών και δυσκολία των ερευνητών να ζητήσουν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Η TikTok δήλωσε τότε ότι αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα ήταν «κατηγορηματικά ψευδή» και θα λάβει μέτρα για να τα αμφισβητήσει.

Η Επιτροπή διερευνά ξεχωριστά τα λεγόμενα φαινόμενα «κουνελότρυπας» που προκαλούνται από τα συστήματα συστάσεων του Facebook και του Instagram της Meta Platforms.

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