Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

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Την τελευταία της πνοή άφησε η Ελευθερία Σιφναίου, η οποία είχε ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας, γνωρίζοντας επιτυχία ως μοντέλο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η στενή φίλη της, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook, με την οποία την αποχαιρέτησε δημοσίως.

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε ακολουθήσει τη δική της διαδρομή στον χώρο του μόντελινγκ, με σημαντικό σταθμό στην πορεία της την ανάδειξή της σε «Europe Face of the Year» το 2002.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Άντζελα Τράνταλη έγραψε: «Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο».

Από τις πασαρέλες στην κεραμική

Με καταγωγή από την Αθήνα, η Ελευθερία Σιφναίου σπούδασε σχέδιο μόδας στο Μιλάνο, όπου έκανε και τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα ως μοντέλο.

Το 2002 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για την πορεία της, καθώς απέσπασε τον τίτλο «Europe Face of the Year». Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μόδας, μεταξύ των οποίων ο Λάκης Γαβαλάς και ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Το ενδιαφέρον της δεν περιοριζόταν στον χώρο της μόδας, καθώς είχε επίσης ασχοληθεί με το μάρκετινγκ, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής της, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στην κεραμική, μια δραστηριότητα που αγαπούσε ιδιαίτερα.

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