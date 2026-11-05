search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 18:25

Μπέζος για Φιλιππίδη: Άδικη η περιορισμένη προβολή της δικαστικής του δικαίωσης – Θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο

05.11.2026 18:25
mpezos-filippidis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη θέση ότι η δικαστική δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του ηθοποιού στη θεατρική σκηνή, δηλώνοντας πως προσωπικά θα επιθυμούσε να τον δει ξανά στο θέατρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη, 5/11, ο ηθοποιός σχολίασε την καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Φιλιππίδη για βιασμό, σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του συναδέλφου του να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά τις καταγγελίες και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, χαρακτηρίζοντάς τη θετική.

Σχολιάζοντας τη δικαστική απόφαση για την καταγγελία περί κατ’ εξακολούθηση βιασμού, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι… Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό». «Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο», πρόσθεσε.

«Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια στην περίπτωση του Πέτρου επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό που έμεινε αρκετά εκτός. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος», είπε ο Γιάννης Μπέζος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα της αστυνομίας και στον αδελφό της Μέγκαν Μαρκλ για κακοποίηση παιδιών

Έλντα Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα στον γάμο μου και δεν έφερε τα στέφανα και τις λαμπάδες» (Video)

Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

dikastirio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισόβια στον Αμερικανό που σκότωσε τη Ρωσίδα σύντροφό του και την 11 μηνών κόρη τους – Είχε συλληφθεί στη Σκιάθο

israel ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Αποδυναμώνεται η θέση του Νετανιάχου, δεν τον στηρίζουν οι υπερορθόδοξοι, υπέρ του Άιζενκοτ τα αραβικά κόμματα – Κρίσιμες διαβουλεύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές - Στα 93 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

pierrakakis_androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:26
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

1 / 3