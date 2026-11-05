Μπέζος για Φιλιππίδη: Άδικη η περιορισμένη προβολή της δικαστικής του δικαίωσης – Θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο

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Τη θέση ότι η δικαστική δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επιστροφής του ηθοποιού στη θεατρική σκηνή, δηλώνοντας πως προσωπικά θα επιθυμούσε να τον δει ξανά στο θέατρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη, 5/11, ο ηθοποιός σχολίασε την καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Φιλιππίδη για βιασμό, σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του συναδέλφου του να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά τις καταγγελίες και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, χαρακτηρίζοντάς τη θετική.

Σχολιάζοντας τη δικαστική απόφαση για την καταγγελία περί κατ’ εξακολούθηση βιασμού, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση. Ενώ τότε χαλούσε ο κόσμος, αυτό πέρασε λίγο έτσι… Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά. Αυτά όλα, αν γίνονται και στο πλαίσιο μίας γενικότερης αυτοκριτικής την οποία πρέπει όλοι να κάνουμε, όχι μόνο ο Πέτρος, το εγγράφω στο ως πολύ θετικό». «Βέβαια, το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο», πρόσθεσε.

«Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον, είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή. Αν ο ίδιος αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε βάλει οι υπόλοιποι ένα φωτοστέφανο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών που μας ενδιαφέρει το έργο τους και όχι η προσωπική τους ζωή. Θα φέρω ως παράδειγμα τον Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πάει φυλακή. Δηλαδή, δεν θα τραγουδάμε τα τραγούδια του επειδή πήγε φυλακή; Είναι τρελά πράγματα αυτά μερικές φορές. Βέβαια στην περίπτωση του Πέτρου επειδή εμφανίζεται ο ίδιος πάντα, είναι κάπως πιο ζόρικο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου πάρα πολύ ισχυρό που έμεινε αρκετά εκτός. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος», είπε ο Γιάννης Μπέζος σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

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