Έρευνα της αστυνομίας και στον αδελφό της Μέγκαν Μαρκλ για κακοποίηση παιδιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι αρχές στις Φιλιππίνες εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ —ετεροθαλούς αδελφού της Μέγκαν, Δούκισσας του Σάσεξ— σε φερόμενα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς διευρύνεται η έρευνα που αφορά τον πατέρα του. Την είδηση ​​έκανε γνωστή την Πέμπτη ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Juanito Victor Remulla, δήλωσε ότι, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, ανήλικα κορίτσια είχαν μεταφερθεί στην οικία του νεότερου Μαρκλ. Ο Μαρκλ Τζούνιορ αντιμετωπίζεται ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» (person of interest) και όχι ως ύποπτος, διευκρίνισε ο Remulla σε δημοσιογράφους στη Μανίλα.

Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ Σίνιορ (82 ετών), στην επαρχία Cebu των κεντρικών Φιλιππίνων, εντοπίστηκε υλικό που φέρεται να σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άρρωστα ψέματα».

Ο Remulla ανέφερε ότι οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, τα οποία φέρονται να έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ο ίδιος περιέγραψε το υλικό ως «πραγματικά, εξαιρετικά ανησυχητικό».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε τέσσερα κουτιά με υλικό, που περιλάμβαναν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους και παλιές βιντεοκασέτες. Η αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα την περασμένη εβδομάδα για την εξέταση των συσκευών αυτών.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι ένιωσε «βαθιά αναστατωμένη» όταν οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για ανησυχητικούς ισχυρισμούς εις βάρος του πατέρα της το 2018 και ότι, προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά της, δεν του επέτρεψε να έχει επαφή μαζί τους.

Στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη των καταγγελιών, η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι πρόκειται να μιλήσουν την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα παραστούν, την Τρίτη, στα εγκαίνια μιας εγκατάστασης βίντεο, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη παιδιών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας βλάβης που υπέστησαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Θα είναι επίσης η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί σε δημόσια εκδήλωση στο εξωτερικό, από τότε που επέστρεψαν για να ζήσουν στη Βρετανία, το φετινό καλοκαίρι.

Το ζευγάρι θα εγκαινιάσει το μνημείο «The Lost Screen Memorial» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —το οποίο παρουσιάζει εικόνες παιδιών που έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής κακοποίησης και εκμετάλλευσης— και θα απευθύνει κοινή ομιλία, πριν συμμετάσχει σε συζήτηση πάνελ με διεθνείς ακτιβιστές.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τον Ισπανό ευρωβουλευτή Αντόνιο Λόπεθ-Ιστούριθ, αναδεικνύει την «επείγουσα ανάγκη να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος ασφαλέστερος για κάθε παιδί». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα «κάλεσμα για δράση» προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εταιρείες τεχνολογίας και την κοινωνία, ώστε να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των παιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Έλντα Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα στον γάμο μου και δεν έφερε τα στέφανα και τις λαμπάδες» (Video)

Κατερίνα Μισιχρόνη: «Κρύβω επιμελώς τα χρόνια μου – Βασίζομαι στο πνεύμα, ώστε να ξεγελάσω λίγο τον χρόνο»

Κονδυλάτος κατά Τσαφούλια για αμβλώσεις: «Αν είσαι τόσο ανθρωπιστής, σε ενδιαφέρουν και τα δικαιώματα του εμβρύου που θέλει να ζήσει» (Video)