«Bαθιά συντετριμμένη» η Μέγκαν Μαρκλ με τις καταγγελίες κατά του πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

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Η Δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συντετριμμένη» για τις κατηγορίες που αφορούν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος, και αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» εναντίον του το 2018 από την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Μέγκαν εξέδωσε δήλωση μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Sun, σύμφωνα με το οποίο ο ετεροθαλής αδελφός της, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, βρήκε μια στοίβα με φωτογραφίες που ανήκαν στον πατέρα τους στο παλιό του σπίτι στις Φιλιππίνες.

Σε συνέντευξή της στην Daily Mail, ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος αρνήθηκε ότι κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αποκαλώντας τις κατηγορίες «άρρωστα ψέματα».

Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ενημερώσει προηγουμένως τη Μέγκαν για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για τον πατέρα της σε μια επιστολή του 2018 που στάλθηκε στη Σκότλαντ Γιαρντ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε σε αυτήν από την αστυνομία, διερευνώνται.

Πιστεύεται ότι η Μέγκαν ενημερώθηκε από την Μητροπολιτική Αστυνομία για τους ισχυρισμούς το καλοκαίρι λίγο μετά τον γάμο της.

Σε δήλωσή της μέσω του εκπροσώπου της, η Μέγκαν δήλωσε: «Είμαι βαθιά συντετριμμένη από τα νέα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι σε οποιαδήποτε παιδιά μπορεί να έχουν υποστεί κακό».

«Το 2018, στάλθηκε επιστολή στην Μητροπολιτική Αστυνομία και στις Βασιλικές Αρχές και στις Ειδικές Υπηρεσίες Προστασίας. Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στη συνέχεια σε εμένα. Περιείχε ανησυχητικούς ισχυρισμούς εναντίον του πατέρα μου και μου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι αυτοί διερευνούνταν».

«Ελπίζω να μπορεί τώρα να γίνει κατανοητό ότι, παρά την παραμόρφωση ορισμένων δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, οποιαδήποτε απόσταση από τον πατέρα μου και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας, ήταν για έναν λόγο: για να τα προστατεύσω. Είχα εμπιστοσύνη ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες.»

«Παρόλο που το εύρος αυτών που έχουν αποκαλυφθεί είναι πιο αηδιαστικό από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η ειλικρινέστερη ελπίδα μου είναι ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως και ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».

Η επιστολή του 2018 φέρεται να είχε κοινοποιηθεί στη Μέγκαν από τη μονάδα βασιλικών οικογενειών και εξειδικευμένης προστασίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος έχει αποξενωθεί από τη δούκισσα από τότε που εκείνος δεν παρευρέθηκε στον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι για λόγους υγείας, και δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα εγγόνια του, τον επτάχρονο πρίγκιπα Άρτσι, και την πέντεχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ είπε στους ντετέκτιβ στις Φιλιππίνες ότι είχε ανακαλύψει «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αποθηκευμένες σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στο σπίτι στο Σεμπού, όπου ζούσε ο Μαρκλ ο πρεσβύτερος, μέχρι που επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Μάιο, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 60χρονος Μαρκλ Τζούνιορ είπε ότι είχε επίσης επικοινωνήσει με το FBI στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Ο πατέρας της Μέγκαν αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, λέγοντας στην Daily Mail ότι οι κατηγορίες ήταν «άρρωστα ψέματα».

Είπε στην εφημερίδα ότι οι υπολογιστές δεν ήταν στην κατοχή του από τότε που έφυγε από το Ροσαρίτο του Μεξικού με τον γιο του τον Ιανουάριο του 2025 και μετακόμισε στις Φιλιππίνες «για ένα νέο ξεκίνημα».

Μιλώντας από ένα κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου μαθαίνει να περπατάει με ένα προσθετικό άκρο μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού λόγω θρόμβου αίματος, δήλωσε στην Mail: «Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου κάνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορούν. Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος».

«Αυτά είναι ανοησίες. Είναι απλώς ένα σωρό ψέματα. Είναι άρρωστο. Δεν έχω ιδέα γιατί ο Τομ προσπαθεί να με καταστρέψει με αυτά τα ψέματα.»

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