Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Βρέθηκαν στο σπίτι του φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Takeaways by to pontiki AI Ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, κατήγγειλε ότι εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σπίτι του πατέρα τους στις Φιλιππίνες.

Ο ίδιος δήλωσε ότι βρήκε εκατοντάδες φωτογραφίες και ένα βίντεο αποτρόπαιου περιεχομένου μέσα σε κουτιά με προσωπικά αντικείμενα του Τόμας Μαρκλ.

Μετά την αποκάλυψη, ο Τόμας Τζούνιορ κατέθεσε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του FBI, ενώ η αστυνομία προγραμματίζει την κατάσχεση του παράνομου υλικού.

Ο Τόμας Μαρκλ διαμένει πλέον σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο παρελθόν.

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Σάλος έχει προκύψει από την αποκάλυψη ότι στο σπίτι του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκε μια τεράστια συλλογή από φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Την αποκάλυψη έκανε ο αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ με τις φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών να βρίσκονται στο σπίτι του Τόμας Μαρκλ στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο γιος του στις αρχές βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες κακοποίησης παιδιών, μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στο σπίτι του πατέρα του.

Η επόμενη κίνηση της αστυνομίας είναι να κατασχέσει το υλικό μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, στις τοπικές Αρχές των Φιλιππίνων.

Τον περασμένο Μάιο ο Τόμας Μαρκλ είχε πάθει εγκεφαλικό που οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του, ενώ έφυγε και από τις Φιλιππίνες. Πλέον μένει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα, όπου έχει τη στήριξη της κόρης του.

Μιλώντας στην εφημερίδα «The Sun» ο Τόμας Τζούνιορ είπε ότι υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κακοποίηση παιδιών στις Φιλιππίνες: «Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Πηγή που βρίσκεται κοντά στη Μέγκαν δήλωσε στην ίδια εφημερίδα: «Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της από το 2018».

Ο αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ βρήκε το υλικό ενώ έψαχνε στα κουτιά με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από τις Φιλιππίνες.

Όπως τόνισε, σοκαρίστηκε και αηδίασε όταν σε ένα εγκαταλελειμμένο κινητό τηλέφωνο της εταιρείας LG εμφανίστηκε ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο.

Ο γιος του, ο οποίος φρόντιζε τον συνταξιούχο πατέρα του, πρώην διευθυντή φωτισμού τηλεοπτικών παραγωγών, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2022, φέρεται να περιέγραψε σε φίλους του ότι η ανακάλυψη τον είχε αφήσει «να τρέμει ολόκληρος».

Σε έναν φίλο του είπε: «Αυτό που είδα με έκανε να ανακατευτώ. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω.

Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν απολύτως παράνομο και ότι θα μπορούσα να καταλήξω στη φυλακή για πολλά χρόνια, αν δεν το ξεφορτωνόμουν. Ένιωσα προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω».

Στις 10 Ιουλίου, κατήγγειλε την ανακάλυψή του στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, καθώς και στην αστυνομία της πολιτείας της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του.

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