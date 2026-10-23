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23.10.2026 08:33

Πώς το κινητό «καίει» τον γαμπρό του Τραμπ: Ο Κούσνερ και τα μυστικά εμβάσματα των 2 δισ. δολαρίων

23.10.2026 08:33
kushner
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  • Το βιβλίο του δημοσιογράφου Μάθιου Κόουλ αποκαλύπτει πληροφορίες για οικονομικές συναλλαγές του Τζάρεντ Κούσνερ που φέρονται να συνδέονται με ξένες κυβερνήσεις.
  • Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Κούσνερ, εντοπίζοντας τραπεζικές μεταφορές δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διοχέτευσαν κεφάλαια σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Κούσνερ.
  • Ο δικηγόρος του Κούσνερ απέρριψε τις καταγγελίες δηλώνοντας ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές απαιτήσεις στις συναλλαγές του.
  • Ο ίδιος ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τις αναφορές του βιβλίου ως εξωφρενικές επινοήσεις και μείγμα φαντασίας, μυθοπλασίας και προπαγάνδας.

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Στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του βρίσκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός διαπραγματευτής για λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο δημοσιογράφος Μάθιου Κόουλ, μέσα από απόσπασμα του βιβλίου του Princes and Thieves, δίνει μια – αν μη τι άλλο – περίεργη εικόνα για τις σχέσεις του Κούσνερ.

Στο βιβλίο, σε απόσπασμα που αναδημοσίευσε το Vanity Fair, αναφέρεται ότι οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Τζάρεντ Κούσνερ, μετά από παραβίαση που συνδέθηκε με Ρώσο χάκερ. Από την παρακολούθηση προέκυψαν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, με διασυνδέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει ο Κόουλ, από το 2017 Σαουδάραβες και αξιωματούχοι των ΗΑΕ φέρεται να διοχέτευσαν συνολικά περίπου 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Κούσνερ. Ένας από αυτούς, τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank. Σύμφωνα με το κείμενο, περίπου 700 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με χρηματοδότηση πολιτικών και διπλωματικών στόχων στην περιοχή.

Ο λογαριασμός συνδεόταν με το ίδρυμα Watani Al Emarat Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΑΕ. Ο Κούσνερ είχε δικαίωμα πρόσβασης και υπογραφής, χωρίς να είναι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης σε δεύτερο λογαριασμό, μέσω του οποίου, περίπου 1 δισ. δολάρια μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ μέσω του Αζερμπαϊτζάν. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση και την τελική χρήση των χρημάτων παραμένουν ασαφείς.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σάλο σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του Κούσνερ κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο. Ο δικηγόρος του Κούσνερ δήλωσε ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές απαιτήσεις στις συναλλαγές του με ξένες κυβερνήσεις, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε ή είχε σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο ίδιος ο γαμπρός του Τραμπ έγραψε στο Χ ότι τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα – και στο βιβλίο – είναι «εξωφρενικές επινοήσεις που παρουσιάζονται ως ερευνητική δημοσιογραφία. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι ένα μείγμα φαντασίας, μυθοπλασίας και προπαγάνδας, γραμμένο από κάποιον που είτε είναι βαθιά διαταραγμένος είτε ενεργεί με δόλιες προθέσεις».

Ο Κούσνερ βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο λόγω υποτιθέμενων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ του ρόλου του στην αμερικανική κυβέρνηση ως απεσταλμένου και των ιδιωτικών οικονομικών του συναλλαγών. Ο γαμπρός του προέδρου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων που έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και ξένα επενδυτικά ταμεία, έγινε δισεκατομμυριούχος πέρυσι και έκτοτε έχει καταστεί στόχος ερευνών του Κογκρέσου σχετικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, ξεκίνησε αυτό το μήνα έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τον Κούσνερ, μετά από ρεπορτάζ του CNN που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Κούσνερ έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Phoenix Financial, η οποία επενδύει σε εταιρείες που προμηθεύουν το Ισραήλ με στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο Κούσνερ, ο οποίος συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, απέρριψε το ρεπορτάζ, ισχυριζόμενος ότι το CNN υπονοούσε ότι το έργο του στη Μέση Ανατολή «ωφέλησε κατά κάποιον τρόπο τις επενδύσεις σε ισραηλινές εταιρείες άμυνας».

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