Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμετακίνητος ο Πούτιν για το Ντονμπάς, ζητά «εγγυήσεις ασφαλείας» – Ανοιχτός σε συνομιλίες στη G20 ο Ζελένσκι

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Τις πάγιες απαιτήσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία επανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιμένοντας ότι το Ντονμπάς αποτελεί «ιστορικά ρωσική γη» και θέτοντας ως βασική προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία την παροχή μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να προσέλθει σε νέες διαπραγματεύσεις, ακόμη και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής σχετική συνάντηση.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν την Πέμπτη (22/10), μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο της νέας διπλωματικής προσπάθειας της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παρά την προθυμία που εκφράζουν οι δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές. Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει την εγκατάλειψη εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Πούτιν: «Στόχος η ασφάλεια Ρωσίας και Ουκρανίας, όχι μια προσωρινή εκεχειρία»

Σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επαναλάβει, τον Νοέμβριο, τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι μελλοντικές τριμερείς διαπραγματεύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

«Στόχος αυτών των συνομιλιών θα είναι η εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ρωσίας», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κρεμλίνο δεν επιδιώκει μια συμφωνία που θα βασίζεται σε «προσωρινή εκεχειρία για σύντομο χρονικό διάστημα».

Κατά τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις για επιμέρους ζητήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα, εφόσον αποτελούν μέρος μιας συνολικής συμφωνίας που θα αντιμετωπίζει τις αιτίες της σύγκρουσης, όπως τις αντιλαμβάνεται η ρωσική πλευρά.

Ο Πούτιν επανέλαβε παράλληλα τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία δεν επιδίωξε την έναρξη του πολέμου, αλλά αναγκάστηκε να αντιδράσει στην εχθρική, όπως τη χαρακτήρισε, στάση της Ουκρανίας σε ζητήματα που αφορούν τη ρωσική ασφάλεια.

Πρόκειται για το επιχείρημα που επικαλείται διαχρονικά η Μόσχα προκειμένου να δικαιολογήσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συνάντηση με τον Γουίτκοφ και η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε ο Ρώσος πρόεδρος στις συνομιλίες που είχε την Τετάρτη (21/10) με τον Στιβ Γουίτκοφ, αποκαλύπτοντας ότι η αμερικανική πλευρά έθεσε και το ζήτημα της συνολικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά να συμπεριλάβουν την «αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο σύνολό της».

«Συμφωνώ κι εγώ με αυτό. Ας δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Μόσχας να συνδέσει μια πιθανή διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος με μια ευρύτερη διαπραγμάτευση για τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση και τους μελλοντικούς όρους ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διπλωματική διαδικασία, με τις επαφές του Γουίτκοφ τόσο με τη ρωσική όσο και με την ουκρανική ηγεσία να αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας.

Το Ντονμπάς παραμένει το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων

Παρά τις δηλώσεις περί διαλόγου, το εδαφικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η ουκρανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά το συγκεκριμένο αίτημα, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε παραχώρηση θα συνιστούσε αποδοχή των ρωσικών εδαφικών αξιώσεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι οι διαπραγματεύσεις για την περιοχή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη ρωσική θέση ότι πρόκειται για «ιστορικά ρωσική γη».

Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, επικαλέστηκε τα δημοψηφίσματα που διοργάνωσε η Ρωσία στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, περίπου επτά μήνες μετά την έναρξη της εισβολής, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι επέλεξαν την ένταξή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ωστόσο, τα δημοψηφίσματα πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες ρωσικής κατοχής και δεν αναγνωρίζονται από την Ουκρανία και τη διεθνή κοινότητα ως νόμιμη βάση για μεταβολή των συνόρων.

Η επιμονή του Κρεμλίνου στις εδαφικές διεκδικήσεις καταδεικνύει το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές, ακόμη και εάν καταστεί δυνατή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση.

Ζελένσκι: Έτοιμη η Ουκρανία για συνομιλίες στο περιθώριο της G20

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε την Τρίτη (20/10) με τον Στιβ Γουίτκοφ στη Νορβηγία, δήλωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να εξετάσει προτάσεις που αφορούν κατάπαυση του πυρός, συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών, ενεργειακή εκεχειρία και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, επανέλαβε επίσης την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη πρόσκληση ή συμφωνία για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης.

«Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα: να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόοδο των συνομιλιών.

«Είναι δυνατόν, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ και των εταίρων μας. Νομίζω ότι όλα είναι δυνατά και μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20», ανέφερε.

Η πιθανότητα μιας συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου παραμένει, πάντως, ανοιχτό διπλωματικό ενδεχόμενο, χωρίς οριστική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Προβλήματα με το Starlink – Νέες επαφές με τον Μάρκο Ρούμπιο

Πέρα από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του με τις υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών Starlink και Starshield, οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι περιορισμοί στην ταχύτητα και στη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών δεν έχουν ακόμη αρθεί πλήρως, παρά τις συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει πρόσθετες τριβές στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσινγκτον, καθώς η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί επηρεάζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεών της.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να επανέλθει στο θέμα κατά τις επόμενες επαφές του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δύο άνδρες είχαν ήδη συζητήσει για την αποκατάσταση των υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας, καθώς και για την ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας και έγκαιρης προειδοποίησης έναντι ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.

Από την αμερικανική πλευρά, πάντως, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές εκτιμήσεις για την προέλευση και την έκταση των περιορισμών, με τον Ρούμπιο να αρνείται ότι η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή για επιβράδυνση του Starlink.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, καθώς η Ουκρανία επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των δυνατοτήτων επικοινωνίας της, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης.

Οι μεγάλες διαφωνίες πριν από τον νέο γύρο επαφών

Παρά την κινητικότητα που καταγράφεται σε διπλωματικό επίπεδο, οι βασικές διαφορές ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να παραμένουν άλυτες.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο και οι όροι μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός αποτελούν τα κεντρικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε οποιονδήποτε νέο γύρο συνομιλιών.

Η Ρωσία επιδιώκει μια συνολική συμφωνία που θα κατοχυρώνει τις απαιτήσεις της για την ασφάλεια και το εδαφικό καθεστώς, ενώ η Ουκρανία επιμένει στον τερματισμό των εχθροπραξιών χωρίς αποδοχή των ρωσικών εδαφικών αξιώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές, με το ενδεχόμενο νέων τριμερών επαφών τον Νοέμβριο και μιας πιθανής συνάντησης στη G20 να διατηρεί ανοιχτό το διπλωματικό πεδίο.

Ωστόσο, η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγεται και συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών στα κρισιμότερα ζητήματα εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.

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