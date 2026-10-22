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22.10.2026 22:56

Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο ηθοποιός Τομ Σκέριτ, γνωστός για τους ρόλους του στα «Top Gun» και «Alien»

22.10.2026 22:56
Tom-Skerritt

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Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Σκέριτ, με μακρά παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και συμμετοχές σε γνωστές παραγωγές, όπως τα «Alien», «Top Gun», «Steel Magnolias» και «Picket Fences».

Ο θάνατός του επήλθε την Τετάρτη, 21/10, από φυσικά αίτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η οποία εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γεννημένος το 1933 στο Ντιτρόιτ, ο Σκέριτ υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προτού στραφεί στην υποκριτική. Παράλληλα με την καριέρα του στο Χόλιγουντ, διατήρησε για πολλά χρόνια ως τόπο κατοικίας το Σιάτλ, όπου δημιούργησε το «The Red Badge Project». Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει βετεράνους πολέμου στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν το μετατραυματικό στρες, αξιοποιώντας τη συγγραφή και την αφήγηση ιστοριών.

Στη διάρκεια μιας καριέρας που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, συμμετείχε σε περισσότερες από 170 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Από το «MASH» στις μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες

Η αναγνώριση ήρθε για τον Σκέριτ την περίοδο του λεγόμενου «Νέου Χόλιγουντ», με έναν από τους πρώτους σημαντικούς ρόλους του να είναι εκείνος του Duke Forrest στην ταινία «MASH» του Ρόμπερτ Άλτμαν, το 1970.

Το 1979 υποδύθηκε τον κυβερνήτη Ντάλας στο «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ, ενώ το 1986 εμφανίστηκε στο «Top Gun» ως ο εκπαιδευτής πτήσεων Mike «Viper» Metcalf, δίπλα στον Τομ Κρουζ, σε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της εποχής.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη οι ταινίες «The Dead Zone» (1983), «Steel Magnolias» (1989) και «A River Runs Through It» (1992).

Στην τηλεόραση, ξεχώρισε μέσα από τη δραματική σειρά «Picket Fences», στην οποία πρωταγωνίστησε επί τέσσερις σεζόν, από το 1992 έως το 1996, στον ρόλο του σερίφη Τζίμι Μπροκ. Η ερμηνεία του τού χάρισε το 1993 το βραβείο Emmy Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Εμφανίστηκε, επίσης, στις σειρές «Cheers» και «Brothers & Sisters».

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