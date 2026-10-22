Συνεχίζεται ο φοιτητικός αναβρασμός στην Ευρώπη: 40.000 διαδήλωσαν στη Βιέννη κατά των περικοπών στην παιδεία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με κεντρικό αίτημα να μην περιοριστεί η χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη, 22/10, στο κέντρο της Βιέννης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με κεντρικό σύνθημα «Όχι περικοπές», καθώς οι προβλεπόμενοι πόροι για τα πανεπιστήμια κρίνονται ανεπαρκείς για την κάλυψη του πληθωρισμού και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας από ολόκληρη την Αυστρία, με ισχυρή παρουσία από το Σάλτσμπουργκ, το Ίνσμπρουκ και το Γκρατς. Στα πλακάτ των συγκεντρωμένων κυριαρχούσαν μηνύματα όπως «Η εκπαίδευση είναι το μέλλον μας», «Η δημοκρατία χρειάζεται παιδεία» και «Η παιδεία δεν πρέπει να γίνει προνόμιο».

Αρκετά πανό εξέφραζαν, παράλληλα, την αλληλεγγύη των Αυστριακών φοιτητών προς τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους εδώ και πολλές ημέρες.

Τον όγκο της κινητοποίησης αποτίμησε η Εθνική Ένωση Αυστριακών Φοιτητών (OH), που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, υπολογίζοντας τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 40.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός ήταν διπλάσιος από τις εκτιμήσεις της αστυνομίας.

Στο επίκεντρο οι περικοπές και οι επιπτώσεις τους

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η απόφαση που ανακοινώθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο για τη χρηματοδότηση των 23 δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας την περίοδο 2028-2030. Το προβλεπόμενο ποσό ανέρχεται σε 16 δισ. ευρώ, ενώ οι πρυτανικές αρχές υπολογίζουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 18 δισ. ευρώ για να διατηρηθεί το υφιστάμενο επίπεδο σπουδών.

Οι συνέπειες της μειωμένης χρηματοδότησης αναμένεται να επηρεάσουν τόσο το προσωπικό, όσο και την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα: Προβλέπεται η κατάργηση μίας στις δέκα θέσεις εργασίας, ο περιορισμός των μαθημάτων και η καθυστέρηση ερευνητικών προγραμμάτων. Οι πρυτάνεις προειδοποιούν και για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, εκφράζοντας ανησυχία για την εκπαίδευση των μελλοντικών γιατρών, αλλά και για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται.

Διαβάστε επίσης:

Πούτιν: «Η ανατολική Ουκρανία είναι ιστορικά ρωσική γη» – Τι είπε για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Κίεβο

«Είναι ασέβεια, να ζητήσει συγγνώμη»: Επίθεση Τραμπ στον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη στάση του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ (Video)

Τραγική κατάσταση στην Ινδονησία: Μαθητές προσεύχονται για βροχή εν μέσω ξηρασίας και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών (Video)

