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22.10.2026 22:15

Πούτιν: «Η ανατολική Ουκρανία είναι ιστορικά ρωσική γη» – Τι είπε για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Κίεβο

22.10.2026 22:15
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Τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας άφησε ανοιχτή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε δηλώσεις του για τον πόλεμο στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι η ανατολική Ουκρανία «είναι ιστορικά ρωσική γη».

Αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος προσδιόρισε ως αντικείμενό τους «τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ρωσία «δεν προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω.

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