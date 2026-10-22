Πούτιν: «Η ανατολική Ουκρανία είναι ιστορικά ρωσική γη» – Τι είπε για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Κίεβο

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Τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας άφησε ανοιχτή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε δηλώσεις του για τον πόλεμο στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι η ανατολική Ουκρανία «είναι ιστορικά ρωσική γη».
Αναφερόμενος στις τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος προσδιόρισε ως αντικείμενό τους «τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας και της Ουκρανίας».
Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ρωσία «δεν προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω.
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