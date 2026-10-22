Στα δύο χωρισμένοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στο Παρίσι: Εξοπλίζονται ενόψει διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου, ενώ άλλοι δεν ποντάρουν στο… χάος

Takeaways by to pontiki AI Οι καταστηματάρχες στο Παρίσι προμηθεύονται όπλα και αμυντικά μέσα, καθώς οι πωλήσεις τους έχουν δεκαπλασιαστεί μετά τις πρόσφατες λεηλασίες κατά τη διάρκεια κοινωνικών ταραχών.

Πολλοί επιχειρηματίες θωρακίζουν τις βιτρίνες τους με ξύλινα πάνελ και οργανώνουν ομάδες γειτονιάς για να αποτρέψουν ενδεχόμενες νέες διαρρήξεις και βανδαλισμούς.

Συνολικά 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και 228 λεηλατήθηκαν στο Παρίσι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Οι τοπικές αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους εμπόρους να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή, ενώ ορισμένοι πολίτες επιλέγουν να απομακρυνθούν από την πόλη ενόψει των νέων διαδηλώσεων.

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Σε ένα παριζιάνικο κατάστημα οπλισμού, ο Ιβ Γκολέ έχει δει τις πωλήσεις του να δεκαπλασιάζονται μετά τις λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου κατά τη διάρκεια των κοινωνικών ταραχών. Μπροστά στις διαδηλώσεις του ερχόμενου Σαββάτου, οι καταστηματάρχες «οπλίζονται επειδή φοβούνται πολύ», λέει.

Το απόθεμά του από εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ, διαθέσιμοι προς αγορά χωρίς άδεια για ενήλικες, έχει ήδη εξαντληθεί.

Ορισμένοι από τους πελάτες του «βρέθηκαν παγιδευμένοι στα καταστήματά τους με πλιατσικολόγους», λέει, περιτριγυρισμένοι από όπλα και κυνηγετικά γιλέκα.

Σε ένα άλλο κατάστημα πώλησης οπλισμού στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, ο Μικέλ (σ.σ. το όνομα του έχει αλλάξει) μόλις αγόρασε σπρέι πιπεριού. Είναι «για την περίπτωση που πλιατσικολόγοι εισβάλουν στο κατάστημα», λέει αυτός ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος οπτικών κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ.

Είναι ένας τρόπος να «έχεις κάποια μορφή άμυνας» και «χρησιμεύει για καθησυχασμό» σε περίπτωση βανδαλισμού, εξηγεί.

Στη λεωφόρο Μαζέντα, η οποία συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας, σκηνικό βίας το περασμένο Σάββατο, εργαζόμενοι προστατεύουν τις βιτρίνες με πάνελ από κόντρα πλακέ.

Ορισμένα από αυτά τα αυτοσχέδια προστατευτικά έχουν γίνει εργαλεία στήριξης για τους εμπόρους: αφίσες καλούν ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια ομάδα WhatsApp της γειτονιάς, κυρίως για να «αποτρέψουν διαρρήξεις», ενώ άλλοι τους προσκαλούν να συνεισφέρουν σε μια συγκέντρωση χρημάτων για τον «Αλί Χοσεϊν και τον κατεστραμμένο εξοπλισμό» μετά τη λεηλασία του καταστήματός του.

Ένα μεσιτικό γραφείο σχολίασε ειρωνικά την κατάσταση: «Λίγο λιγότερη διαφάνεια στη βιτρίνα, αλλά πάντα μέγιστη διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Είμαστε ανοιχτοί και διατηρούμε το ηθικό μας ψηλά!»

Στα πεζοδρόμια, σπασμένα τζάμια και άδεια φιαλίδια διαλύματος που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα ματιών μετά από ρίψη δακρυγόνων, εξακολουθούν να βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα σε πεσμένα φύλλα των αρχών του φθινοπώρου.

Φυγή από την πρωτεύουσα

Ενώ ορισμένοι καταστηματάρχες αποκτούν όπλα, άλλοι οπλίζονται με υπομονή.

«Το περασμένο Σάββατο ήταν μια φρίκη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», λέει ο Ζοσέ Γκετς, κομμωτής. «Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ούτε λεπτό ότι θα συμβεί το ίδιο και το Σάββατο», προσθέτει, βέβαιος ότι το κράτη «έλαβε υπόψη τι συνέβη».

Πίσω του, η γυάλινη πόρτα του κομμωτηρίου του, σπασμένη από τους ταραξίες, είναι μπαλωμένη με μερικές σανίδες που επιτρέπουν να μπει αέρας.

Ο Εμανουέλ Ρενάλ, 60 ετών, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος χρωμάτων οικοδομών σε απόσταση αναπνοής από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε λ’Εστ, παραμένει ψυχικά τραυματισμένος μετά τη βία του Σαββατοκύριακου. Κοιμάται στο μαγαζί του από τη Δευτέρα, το οποίο είναι πλέον μισοάδειο.

«Το επόμενο Σάββατο, αμφιβάλλω αν θα είμαστε ανοιχτά», λέει. «Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί οι πλιατσικολόγοι ήρθαν να κλέψουν χρώματα και εργαλεία».

Συνολικά, 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και 228 λεηλατήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού. Το γραφείο του δημάρχου προτρέπει τους κατοίκους να επιδείξουν «εξαιρετική προσοχή» το Σάββατο και συνιστά στους κατοίκους και τους καταστηματάρχες «μαζέψουν και τα ποδήλατά τους, καθώς και τις αυλές και τα έπιπλα εξωτερικού χώρου τους».

«Ανησυχούμε για το τι πρόκειται να συμβεί και η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν είναι καθησυχαστική», λέει ο Πιερ-Εμανουέλ Ντουπρά, συνταξιούχος και πρόεδρος ενός συλλόγου κατοίκων και καταστηματαρχών στην περιοχή Λεζ Αλ στο κέντρο της πόλης.

«Το περασμένο Σάββατο, μείναμε παγιδευμένοι μέσα για δώδεκα ώρες λόγω των δακρυγόνων», λέει. Παραμένει, ωστόσο, αισιόδοξος: «Στοιχηματίζω ότι θα είναι λιγότερη, ακόμα κι αν υπάρξει ευκαιριακή παραβατικότητα».

Η Λοράνς, 82 ετών, που ζει στην καρδιά της γειτονιάς, προτιμά να μην ρισκάρει την τύχη της. Βαθιά επηρεασμένη από τις πρόσφατες ταραχές, αποφάσισε να φύγει για ένα Σαββατοκύριακο: «Το να κοιμηθείς έξω από το Παρίσι και να κάνεις μια βόλτα στο δάσος μου ακούγεται καλό».

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