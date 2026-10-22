Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Aramco υπό τον φόβο των Χούθι – Μπαράζ επιθέσεων σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας

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Το προσωπικό που εξακολουθεί να εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco στην Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, διατάχθηκε να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters πηγές με γνώση της απόφασης.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως έπειτα από επίθεση των μαχητών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Νταχράν, δήλωσαν τρεις πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας.
Στους εναπομείναντες εργαζόμενους που συνέχιζαν να εργάζονται στα κεντρικά γραφεία δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις και να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας, δήλωσαν δύο από τις πηγές.
Το σιιτικό υεμενίτικο κίνημα δήλωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ, εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Γιανμπού και του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ, όπου, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, σκοτώθηκαν δύο άτομα. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τις επιθέσεις στο Ριάντ και το Γιανμπού.
Νωρίτερα το Ριάντ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε drones στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας.
Σε μια άλλη χθεσινή επίθεση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από θραύσματα ενός drone που εκτόξευσαν οι Χούθι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.
Η σαουδαραβική αεροπορική άμυνα κατέρριψε το drone, το οποίο είχε στόχο το κοίτασμα πετρελαίου Σαϊμπάχ, το οποίο διαχειρίζεται η Aramco.
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