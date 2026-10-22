Amazon: Σάλος με καταγγελία εργαζόμενης για βιασμό από υψηλόβαθμο στέλεχος – «Μου ζήτησαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό»

Takeaways by to pontiki AI Η Λόρα Ντάνμπομ, στέλεχος της Amazon, κατέθεσε μήνυση κατά της εταιρείας, καταγγέλλοντας ότι βιάστηκε από υψηλόβαθμο συνάδελφό της κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Νέα Υόρκη.

Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι η Amazon δεν διερεύνησε επαρκώς το περιστατικό, απέτυχε να εξετάσει μάρτυρες και της ζήτησε να διατηρήσει εμπιστευτικότητα σχετικά με την καταγγελία της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα και πως δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της πολιτικής της, ενώ σημειώνει ότι εφαρμόζει μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση.

Η Ντάνμπομ διεκδικεί αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και εργασιακές παροχές, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πορεία προαγωγής της λόγω του εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

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Σοκαριστικές καταγγελίες αντιμετωπίζει η Amazon, καθώς εργαζόμενή της κατέθεσε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι βιάστηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος σε επαγγελματικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, κατηγορεί την εταιρεία ότι δεν διερεύνησε επαρκώς την υπόθεση και της ζήτησε να μη μιλά για το περιστατικό.

Η Λόρα Ντάνμπομ, υπεύθυνη μάρκετινγκ και επιχειρησιακών λειτουργιών στην Amazon Web Services, με έδρα τα κεντρικά γραφεία στο Σιάτλ, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και παραβίαση του νόμου «Silenced No More» της πολιτείας της Ουάσινγκτον, που προστατεύει από αντίποινα τα θύματα που καταγγέλλουν επιθέσεις στον χώρο εργασίας.

Η καταγγελία για βιασμό σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης

Σύμφωνα με τη μήνυση, που κατατέθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 27 Οκτωβρίου 2023, όταν η Ντάνμπομ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη με συναδέλφους της, μεταξύ των οποίων ο Μικελάντζελο Σιμόντε, υψηλόβαθμο και ιδιαίτερα αποδοτικό στέλεχος του διαφημιστικού τομέα της Amazon, με έδρα τη Μαδρίτη.

Η ομάδα συμμετείχε σε εκδήλωση με δωρεάν ποτά και στη συνέχεια επισκέφθηκε μπαρ με καραόκε, με όλα τα έξοδα να καλύπτονται από την εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η Ντάνμπομ και ο Σιμόντε αρχικά φλέρταραν και αστειεύονταν. Αργότερα, εκείνος τη φίλησε και την έπεισε να τον αφήσει να τη συνοδεύσει στο δωμάτιό της, στο ξενοδοχείο Hyatt Place, στο Μανχάταν.

Η εργαζόμενη καταγγέλλει ότι εκεί, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σιμόντε τη βίασε, παρά τις αντιρρήσεις της.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, πριν από την επίθεση είπε «όχι», ενώ στη διάρκειά της τον ρώτησε «καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι…», με εκείνον να συμπληρώνει «βιασμός; Ναι». Η ίδια υποστηρίζει ότι αγνόησε τις διαμαρτυρίες της, σύμφωνα με τη New York Post.

Amazon employee files explosive lawsuit claiming senior executive raped her on NYC business trip https://t.co/Xeq04ao1ew https://t.co/jTf7UWIOOL October 21, 2026

Η αστυνομική έρευνα και οι αντιφάσεις

Την επόμενη ημέρα, η Ντάνμπομ κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης, παρέδωσε ένα προφυλακτικό που φέρεται να είχε αφήσει ο Σιμόντε και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, την οποία παρακολουθούσε αστυνομικός ερευνητής αναζητώντας πιθανή ομολογία, ο Σιμόντε δήλωσε ότι ήταν «200% σίγουρος» πως δεν είχαν σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, σε μεταγενέστερη αστυνομική κατάθεση υποστήριξε ότι ήταν υπερβολικά μεθυσμένος για να θυμάται.

Ο δικηγόρος της Ντάνμπομ, Τζέι Φρι, ανέφερε ότι η αστυνομία δεν παρέπεμψε την υπόθεση στην Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως είχαν εξαντληθεί οι ερευνητικές δυνατότητες.

Η μήνυση, πάντως, καταγγέλλει ότι δεν εξετάστηκαν μάρτυρες στους οποίους η εργαζόμενη είχε αποκαλύψει αμέσως το περιστατικό, μεταξύ των οποίων και συνάδελφός της.

Amazon: Οι καταγγελίες για πλημμελή έρευνα και εντολή σιωπής

Δύο ημέρες μετά το περιστατικό, η Ντάνμπομ ενημέρωσε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Amazon, ενώ μίλησε και σε φίλους της και στον θεραπευτή της.

Η εταιρεία ξεκίνησε έρευνα και έθεσε τον Σιμόντε σε πολύμηνη άδεια. Τελικά, όμως, αποφάνθηκε ότι δεν είχε παραβιάσει την πολιτική της, χαρακτηρίζοντας την καταγγελία «αβάσιμη λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων» και αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως αντιπαράθεση δύο εκδοχών.

Η Ντάνμπομ υποστηρίζει ότι η Amazon ολοκλήρωσε την έρευνα χωρίς να εξετάσει μάρτυρες που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την αφήγησή της ή να συγκεντρώσει διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Καταγγέλλει επίσης ότι δέχθηκε «ακατάλληλες ερωτήσεις που αναζωπύρωσαν το τραύμα της», καθώς της ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να διευκρινίσει εάν είχε φωνάξει «όχι».

«Πριν αρχίσει ο βιασμός, είπε όχι. Το όχι σημαίνει όχι», τονίζεται στη μήνυση, η οποία χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρακτική «ντροπιαστική για έναν κορυφαίο εργοδότη το 2024».

Σύμφωνα με την προσφυγή, η Amazon δήλωσε ότι θα επανεξέταζε την υπόθεση εφόσον ασκούνταν ποινικές διώξεις στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε από τη Ντάνμπομ να μη συζητά την καταγγελία στον χώρο εργασίας, χαρακτηρίζοντάς την «άκρως εμπιστευτική».

«Αυτό με εμπόδισε να προειδοποιήσω άλλες γυναίκες που ενδεχομένως θα έρχονταν σε επαφή μαζί του σε εκδηλώσεις», δήλωσε η εργαζόμενη στη New York Post.

Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Σιμόντε, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακών συναντήσεων, χωρίς αλλαγή καθηκόντων.

Η απάντηση της Amazon και οι αξιώσεις της εργαζόμενης

Η εκπρόσωπος της Amazon, Κέλι Νάντελ δήλωσε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» τέτοιες καταγγελίες και εφαρμόζει «μηδενική ανοχή» στη σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά και τη βία στον χώρο εργασίας.

Τόνισε ότι κάθε αναφορά διερευνάται διεξοδικά από εκπαιδευμένους ερευνητές και ότι, όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις, λαμβάνονται μέτρα έως και την απόλυση. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία διαθέτει αυστηρές διαδικασίες, αντιμετωπίζει κάθε καταγγελία με την απαιτούμενη φροντίδα και εφαρμόζει τα ίδια υψηλά πρότυπα για όλους τους εργαζομένους, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω την εκκρεμή δικαστική υπόθεση.

Η Ντάνμπομ δήλωσε ότι μετά το περιστατικό χρειάστηκε να πάρει δύο άδειες απουσίας. Αφού υπέβαλε δέκα αιτήσεις για άλλες θέσεις εντός της Amazon, μετακινήθηκε το 2024 σε πόστο όπου δεν θα συνεργαζόταν με τον Σιμόντε.

«Ήταν ουσιαστικά μια διέξοδος διαφυγής. Η νέα θέση ήταν στο ίδιο επίπεδο. Βρισκόμουν σε πορεία προαγωγής και αναγκάστηκα να την εγκαταλείψω», ανέφερε.

Με τη μήνυσή της, διεκδικεί αποζημίωση για απώλεια παρελθόντων και μελλοντικών αποδοχών, χαμένα μπόνους και άλλες εργασιακές παροχές, με το ακριβές ποσό να προσδιορίζεται κατά τη δίκη.

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