ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν βρέφος ενός έτους έξω από πολυκατάστημα

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Ένα βρέφος μόλις ενός έτους σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στην πόλη Σενατόμπια, στο Μισισίπι των ΗΠΑ.

Πλάνα από τις κάμερες που φέρουν στις στολές τους οι αστυνομικοί και κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό που σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου έξω από κατάστημα Walmart.

Οι αστυνομικοί εμφανίζονται να τρέχουν και να πυροβολούν κατά ενός αυτοκινήτου, ενώ η οδηγός προσπαθεί να αποχωρήσει από τον χώρο στάθμευσης.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η μητέρα του βρέφους και μια φίλη της, η οποία ήταν και οδηγός του οχήματος.

🚨BREAKING: Newly surfaced bodycam footage from the June 14, 2026, Senatobia Walmart parking lot incident captures the exact moments leading up to the fatal shooting of 1 year old Kohen Wiley.



Police claimed the vehicle drove toward officers, but the family and attorney Ben… pic.twitter.com/LXeyncz5LT — Amy Leigh (@IAmyLeigh) October 21, 2026

Οι δύο τους κατηγορήθηκαν πως είχαν κλέψει πάνες από το κατάστημα. Από τα πυρά τραυματίστηκε θανάσιμα ο Κόεν Γουάιλι, μόλις ενός έτους.

Η γενική εισαγγελέας του Μισισίπι, Λιν Φιτς, ανακοίνωσε αυτή τη εβδομάδα ότι τελικά δεν θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε το αυτοκίνητο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, «η χρήση βίας ήταν δικαιολογημένη».

Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το ασημί σεντάν και ακούγονται να φωνάζουν «σταμάτα το αυτοκίνητο».

Η γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι, φίλη της μητέρας του Γουάιλι, κινήθηκε εμπρός προς τους αστυνομικούς που είχαν περικυκλώσει το αυτοκίνητο.

Εκείνη τη στιγμή, ένας εξ αυτών ανοίγει πυρ κατά του αυτοκινήτου.

Η μητέρα του και η φίλη της αρνούνται τις κατηγορίες περί κλοπής από το κατάστημα.

Σε βάρος τους δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία.

«Είδα το μωρό μου να παίρνει την πρώτη του ανάσα και είδα το μωρό μου να αφήνει την τελευταία του πνοή», δήλωσε η μητέρα του αγοριού, Βελεσίγια Γουάιλι.

«Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να αναγνωρίσω τον τεράστιο πόνο που βιώνει η κοινότητά μας», ανέφερε σε δήλωσή του μετά τους πυροβολισμούς ο δήμαρχος της Σενατόμπια, Γκρεγκ Γκρέιβς. «Ένα παιδί έχασε τη ζωή του. Αυτή η σπαρακτική απώλεια έχει αγγίξει κάθε γωνιά της κοινότητάς μας.

Η σκέψη και οι προσευχές μου παραμένουν κοντά σε όλους όσοι εμπλέκονται. Δεσμευόμαστε για διαφάνεια σε όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας».

Ο Κραμπ και η οικογένεια του Γουάιλι ζήτησαν να δημοσιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες σώματος, μετά την απόφαση της γενικής εισαγγελέως τη Δευτέρα να μην ασκηθεί δίωξη στον αστυνομικό.

«Ένα μωρό ενός έτους πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικό και τώρα η Πολιτεία του Μισισίπι λέει ότι αυτή η χρήση βίας ήταν δικαιολογημένη.

Πώς μπορεί οποιοσδήποτε να αποδεχθεί αυτό το συμπέρασμα, όταν στην οικογένεια του Κόεν και στο κοινό δεν έχει ακόμη επιτραπεί να δουν το υλικό από τις κάμερες σώματος;», ανέφερε ο Κραμπ σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σημείωσε επίσης ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της Σενατόμπια απολύθηκε πρόσφατα, επειδή φέρεται να χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.

«Αν το υλικό στηρίζει την απόφαση της Πολιτείας, δημοσιοποιήστε το», πρόσθεσε. «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι αυτή η οικογένεια να μάθει την αλήθεια».

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος των δύο γυναικών Μπεν Κραμπ, η φίλη οδηγούσε το αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα κρατούσε τον Γουάιλι στην αγκαλιά της μέσα στο όχημα.

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