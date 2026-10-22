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22.10.2026 10:45

Νέο όνομα για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ – Γυναίκα υπουργός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22.10.2026 10:45
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Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την επίσημη υποψηφιότητα της υπουργού Επικρατείας Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέχ (Lana Zaki Nusseibeh) για τη θέση της Γενικής Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, WAM, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, υπέβαλε επίσημα την υποψηφιότητά της μέσω επιστολής προς την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιλογή και τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα.

Στην επιστολή υποψηφιότητας, ο πρόεδρος των ΗΑΕ υπογράμμισε τη μακρά εμπειρία της Νουσεϊμπέχ στα θέματα των Ηνωμένων Εθνών, την ικανότητά της στη διαχείριση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων, καθώς και το ιστορικό της στην προώθηση εποικοδομητικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών.

Η Λάνα Νουσεϊμπέχ υπηρέτησε ως Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ από το 2013 έως το 2024. Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UN Women, σύμφωνα με το WAM.

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