Εκλογές στο Ισραήλ: Το Λικούντ χάνει και… τινάζει τα πάντα στον αέρα – Ο Κατζ τα ρίχνει στην αντιπολίτευση για… μελλοντική επίθεση

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δηλώνοντας ότι μελλοντικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα φέρουν την ευθύνη των ηγετών της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι αμφισβητούν τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης για πιθανές εχθρικές ενέργειες με σκοπό να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Κατς ως απαράδεκτες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την εθνική ασφάλεια για πολιτικά οφέλη ενόψει των εκλογών.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι δεν έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες απειλές ούτε έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού των ενόπλων δυνάμεων παρά τις κυβερνητικές προειδοποιήσεις.

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Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στο Ισραήλ η δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ότι τυχόν μελλοντικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα «φέρουν τη σφραγίδα» των ηγετών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι επέκριναν τον ίδιο και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, επειδή προειδοποίησαν για πιθανές επιθέσεις από εχθρούς του Ισραήλ ενόψει των εκλογών.

«Κάθε επίθεση κατά του Ισραήλ, καθώς και κάθε μελλοντική τρομοκρατική επίθεση —αν, ο μη γένοιτο, συμβεί κάτι τέτοιο— θα φέρει τη σφραγίδα των Γιαΐρ Λαπίντ, Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Γκολάν και των συμμάχων τους στην αντιπολίτευση. Αυτοί δεν σταματούν να επιτίθενται στον Πρωθυπουργό και σε εμένα, αμφισβητώντας τις προσπάθειές μας να προειδοποιήσουμε και να σημάνουμε συναγερμό —βάσει πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας— σχετικά με τις προθέσεις των εχθρών μας να επιτεθούν στο Ισραήλ ή να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες παραμονές ή κατά τη διάρκεια των εκλογών, με σκοπό να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα», αναφέρει ο Κατς.

Ο υπουργός Άμυνας τονίζει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο, προσθέτοντας ότι η κριτική που ασκείται υποδηλώνει «αποσύνδεση από την πραγματικότητα και στενά πολιτικά κίνητρα», γεγονότα που υπονομεύουν την αποτρεπτική ισχύ του Ισραήλ. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω κατηγοριών ότι οι προειδοποιήσεις των Νετανιάχου και Κατς ενδέχεται να υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα, καθώς το κόμμα του πρωθυπουργού, Λικούντ, καταρρέει στις μετρήσεις ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Τον περασμένο μήνα, ο Νετανιάχου απηύθυνε προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η χώρα διέθετε ενδείξεις πως εχθρικά στοιχεία ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση πριν από τις εκλογές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε λόγος να προκληθεί ανησυχία στην κοινή γνώμη, αφού έλαβε σχετική ενημέρωση μετά την προειδοποίηση. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλούνται το δίκτυο Kan, η εφημερίδα Haaretz και το Army Radio, οι IDF δεν είχαν εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη απειλή επίθεσης ενόψει των εκλογών, ούτε είχαν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού ή κινητοποιήσει επιπλέον δυνάμεις σε κάποιον τομέα.

«Τσίρκο»

Ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar» και φαβορί στην προεκλογική κούρσα, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον Κατζ, ότι «προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη καταστροφή και μεταθέτει εκ των προτέρων τις ευθύνες», μετά τον ισχυρισμό του υπουργού ότι μελλοντικές επιθέσεις θα φέρουν «τη σφραγίδα» των ηγετών της αντιπολίτευσης. «Το να φτάνει ο υπουργός Άμυνας στο παράλογο σημείο να επιρρίπτει σε πολιτικούς αντιπάλους την ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις εχθρών, πριν καν αυτές συμβούν, αποτελεί ένα πρωτοφανές χαμηλό επίπεδο», γράφει ο Άιζενκοτ στο X. «Ο στρατός μας είναι ισχυρός, αλλά η ηγεσία μας είναι σάπια και επικίνδυνη», δηλώνει, κατηγορώντας τον Νετανιάχου και τον Κατζ ότι θέτουν την πολιτική τους επιβίωση πάνω από οτιδήποτε άλλο.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, χαρακτηρίζει τη δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς ως «δώρο προς τους εχθρούς του Ισραήλ». «Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση της αποτυχίας αναζητά δικαιολογίες και αποδιοπομπαίους τράγους για τις αποτυχίες του Νετανιάχου και της παρέας των ανίκανων που τον περιβάλλουν», γράφει ο Λαπίντ στο X. «Τι δειλία! Τι ομολογία της ανικανότητάς τους να κυβερνήσουν τη χώρα και να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες της!», αναφέρει, προσθέτοντας: «Μέσα στην απόγνωσή τους να αποφύγουν την εκλογική ήττα, μετατρέπουν την ασφάλεια του Ισραήλ σε τσίρκο».

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