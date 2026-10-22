«Αστακός» η Γαλλία ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου 

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Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Γαλλίας εξαιτίας του νέου κύκλου διαδηλώσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσαν τα εργατικά συνδικάτα, με τα βίαια επεισόδια που ταλανίσουν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Γαλλίας να έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση να λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Γενική απεργία αναμένεται για τις 5 Νοεμβρίου.

Οι γαλλικές αρχές διατηρούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και ενισχύσεις από τον στρατό. Βασικός στόχος να αποτραπεί η επανάληψη των βίαιων διαδηλώσεων, συγκρούσεων και των εκτεταμένων καταστροφών που σημάδεψαν τις προηγούμενες κινητοποιήσεις με λεηλασίες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους. Στο στόχαστρο λεηλασιών βρέθηκαν μάλιστα και καταστήματα των Louis Vuitton, Hermès, Dior, Celine, Lacoste και Versace, καθώς και καταστήματα της Apple και το πολυκατάστημα Galeries Lafayette.

Ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα, εισέβαλαν σε επιχειρήσεις και αφαίρεσαν ακριβά προϊόντα, ρούχα και αξεσουάρ. Πάνω από 3.000 καταστήματα καταστράφηκαν στα εκταταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακου.

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων, οι καταστηματάρχες έχουν λάβει προληπτικά μέτρα, τοποθετώντας ξύλινα πάνελ στις βιτρίνες ώστε να μην βρεθούν στο έλεος επεισοδίων για δεύτερη φορά αλλά και για να αποτρέψουν το πλιάτσικο.

Για να αντιμετωπιστεί το χάος ο Γάλλος πρόεδρος θα συγκαλέσει σήμερα (21/10/2026) συνεδρίαση προκειμένου να καθοριστεί επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των νέων διαδηλώσεων, ενώ το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες που ξεκίνησε πριν τρεις μέρες φέρεται να παρατείνεται ως και τις 26 Οκτωβρίου. Στο Παρίσι οι δημόσιες συναθροίσεις απαγορεύονται από τις 8 το βράδυ, ενώ από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του κινήματος των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία ενημέρωσε χθες (21.10.2026) τις αστυνομικές αρχές του Παρισιού ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε διαδηλώσεις από το Σάββατο (24/10/2026) το μεσημέρι ως τις πρώτες απογευματινές ώρες και ότι η πορεία των διαδηλωτών θα ξεκινήσει από τη Βαστίλη και θα καταλήξει στην Όπερα.

🇫🇷 Macron says foreign leaders are spreading AI-generated images of events that never happened in France.



Meanwhile, real fires, looting, and chaos continue to grip Paris and other cities after the cost-of-living protests. pic.twitter.com/gwZfev5gsB — Iran Letest News (@Iran1824) October 22, 2026

Παράλληλα, εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων που συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της χώρας εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου.

Σχετικά με τη στρατιωτική ομάδα που θα χρησιμοποιηθεί, διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ειδικό αντιτρομοκρατικό σώμα που συστάθηκε το 2015. Η ομάδα θα χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούν επιχειρήσεις και καταστήματα ώστε να «αποδεσμευτούν αστυνομικές δυνάμεις και χωροφυλακή και να επιχειρούν στους δρόμους της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνουν έκκληση για ακύρωση ή μετάθεση των προγραμματισμένων διαδηλώσεων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για νέες ζημιές σε καταστήματα και δημόσιες υποδομές.

Μακρόν: Ξένοι ηγέτες κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε χθες Τετάρτη τους «ξένους ηγέτες» που «κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας», διατυπώνοντας «σχόλια απαράδεκτα όσο και ανόητα», αναφερόμενος προφανώς σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις ταραχές στο Παρίσι.

Αν και ο Μακρόν δεν διαπίστωσε «ξένη παρέμβαση» στις ταραχές του σαββατοκύριακου, κατήγγειλε «χειραγώγηση» της ενημέρωσης που οδήγησε σε «σχόλια απαράδεκτα όσο και ανόητα από την πλευρά πολλών, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών».

The Indian Embassy in Paris has issued a safety advisory for Indian nationals living in or travelling to France amid violent protests across the country.



The embassy urged citizens to stay alert, avoid protest areas and large gatherings, and follow instructions issued by French… pic.twitter.com/7j6UgZESNW — Outlook India (@Outlookindia) October 22, 2026

«Κάποιοι κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας, ηγέτες που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο στην περιοχή (της Μέσης Ανατολής) ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι αναπαράγουν ενίοτε επιπόλαια ό,τι υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδίδουν όσα κάποιοι κύκλοι επιθυμούν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ντόχα του Κατάρ.

«Είδαμε εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη οι οποίες έδειχναν σκηνές που ουδέποτε συνέβησαν στη Γαλλία. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έχουμε δεχθεί εισβολή από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών, κάτι που είναι εντελώς ψευδές».

«Σε τέτοιες στιγμές, βλέπουμε ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι. Όσοι μιλούν άσχημα για τη χώρα μας αυτήν τη στιγμή, προφανώς δεν αγαπούν τη χώρα μας, κι αυτοί οι άνθρωποι με ενοχλούν», δήλωσε ο Μακρόν.

Σε προεκλογική συγκέντρωση τη Δευτέρα στο Κάνσας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε μακροσκελή αναφορά στη Γαλλία, λέγοντας πως «δέχεται εισβολή, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές». «Να είστε σίγουροι ότι αυτό θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί στην Αμερική», προειδοποίησε ο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διεξάγει επίσης προεκλογική εκστρατεία, είπε την Τρίτη ότι η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ».

Η Μαρίν Λεπέν επέκρινε μέσω Χ τον Εμανουέλ Μακρόν για «θεωρίες συνωμοσίας». «Οι εικόνες που είδαμε το περασμένο Σάββατο δεν έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη: αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα στη Γαλλία ύστερα από δέκα χρόνια του Μακρόν στην εξουσία», πρόσθεσε η υποψήφια της ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027, η οποία είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

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