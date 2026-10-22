Πόλεμος στην Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν μιλούν για ειρήνη, αλλά οι πύραυλοι συνεχίζουν να πέφτουν – Στο τραπέζι νέες συνομιλίες τον Νοέμβριο

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Νέα πυραυλική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10), καθώς η Ρωσία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, παρά την κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο για τον τερματισμό του πολέμου. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από προηγούμενα πλήγματα που άφησαν πίσω τους έξι τραυματίες, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Μόσχα δηλώνει πλέον διατεθειμένη να επιστρέψει στις τριμερείς διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου.

Νέοι βομβαρδισμοί στο Κίεβο και επίθεση με drones στη Ρωσία

Η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το Reuters.

Είχε προηγηθεί αεροπορική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης (21/10), κατά την οποία επλήγησαν κατοικίες, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις διαδοχικές επιθέσεις να διατηρούν την πόλη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις συνεχίζονται και στο ρωσικό έδαφος. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Λίπετσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, όπου λειτουργεί μεγάλη χαλυβουργική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστησαν κτίρια κατοικιών και μία κλινική.

Οι εκατέρωθεν επιδρομές συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας, καθώς Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να διαφωνούν για τη στρατιωτική κατάσταση και τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.

Τραμπ: «Ίσως είμαστε πιο κοντά από ποτέ» στο τέλος του πολέμου

Παρά τη συνέχιση των εχθροπραξιών, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τετάρτη την εκτίμηση ότι η διπλωματική προσπάθεια της κυβέρνησής του μπορεί να αποδώσει καρπούς.

«Πριν από λίγες ημέρες μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία και νομίζω ότι πλησιάζουμε, παρεμπιπτόντως. Ίσως τώρα να είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν έναν νέο κύκλο επαφών του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (20/10), ο Γουίτκοφ είχε βρεθεί στο Όσλο, όπου πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας.

Στη συνέχεια μετέφερε στη ρωσική πλευρά τα αποτελέσματα των συζητήσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί κοινή βάση για νέες διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ότι μια συμφωνία είναι εφικτή.

Η Μόσχα εξετάζει τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Μετά τη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι καταρχήν έτοιμη να επανέλθει στις τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως πιθανός χρόνος επανέναρξης προσδιορίζεται το διάστημα γύρω στις 10 Νοεμβρίου, ενώ ως ενδεχόμενος τόπος διεξαγωγής αναφέρεται το Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί τον Φεβρουάριο. Η Μόσχα είχε αποδώσει μέρος της ευθύνης για το αδιέξοδο στις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών εκλογών τον περασμένο μήνα.

Ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι το αντικείμενο των νέων συνομιλιών πρέπει να είναι «η δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές προτάσεις που παρουσίασε ο Γουίτκοφ δεν ήταν ιδιαίτερα «χρήσιμες», χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν διαβεβαίωσε τον Αμερικανό απεσταλμένο ότι οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία και προελαύνουν σε ολόκληρο το μέτωπο.

Την εικόνα αυτή αμφισβητούν η ουκρανική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, υποστηρίζοντας ότι σε μεγάλα τμήματα της γραμμής αντιπαράθεσης επικρατεί ουσιαστικό στρατιωτικό αδιέξοδο.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Ζελένσκι: Ανοιχτός σε εκεχειρία με πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου

Σημαντικό στοιχείο της διπλωματικής κινητικότητας αποτελεί και η στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει μια συμφωνία που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες στις σημερινές θέσεις των δύο στρατών.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε το πάγωμα της υφιστάμενης γραμμής αντιπαράθεσης ως το ελάχιστο αποδεκτό βήμα για την παύση των συγκρούσεων.

«Το ονομάζουμε εκεχειρία ή σταμάτημα των σκοτωμών, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και σταμάτημα. Και φυσικά αυτό είναι το ελάχιστο που χρειαζόμαστε σήμερα από τη Ρωσία», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι, εφόσον σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα μπορούσε να ακολουθήσει διαπραγμάτευση για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών κρατών.

Το ζήτημα των εγγυήσεων, όπως και οι προτάσεις για εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές υποδομές, εξετάστηκαν κατά τις επαφές του με τον Γουίτκοφ στο Όσλο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές».

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Υπάρχει ακόμη δύσκολη δουλειά μπροστά μας, αλλά έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να αφήσουμε πίσω μας αυτόν τον πόλεμο και να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Οι τριβές ΗΠΑ – Ουκρανίας για τις κυρώσεις και τις πληροφορίες

Η αναζήτηση διπλωματικής λύσης εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου δοκιμάζονται από σοβαρές διαφωνίες.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πρόσφατα ότι είναι καιρός «κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί εκ μέρους της».

Παράλληλα, έχει συνδέσει τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων με την άνοδο των τιμών των καυσίμων, σε μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν.

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης προέκυψε από την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να άρει κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, επιτρέποντας τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ τόσο στην αμερικανική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε επικρίσεις από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, καθώς ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή νομοθεσίας από τον Τραμπ που επέτρεπε την επιβολή νέων κυρώσεων και δασμών σε χώρες οι οποίες εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Την αντίθεσή τους στις κινήσεις της Ουάσινγκτον εξέφρασαν επίσης ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Στις οικονομικές διαφωνίες προστέθηκε και η αντιπαράθεση για την παροχή αμερικανικών πληροφοριών σχετικά με επικείμενες ρωσικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Το Κίεβο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι είχε διακόψει τη διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε την Τρίτη τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «σκανδαλώδεις».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μετά τις συνομιλίες στο Όσλο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών έχει πλέον αποκατασταθεί και λειτουργεί κανονικά.

Starlink: Καταγγελίες για περιορισμούς και αίτημα έρευνας στις ΗΠΑ

Νέο πεδίο έντασης αποτέλεσε και η λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starlink, το οποίο χρησιμοποιούν εκτεταμένα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε ότι περιορισμοί στην ταχύτητα πρόσβασης στο δίκτυο επηρέασαν τη δυνατότητα χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ζητήσει την επιβολή επιβράδυνσης στη λειτουργία του Starlink.

Ωστόσο, διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα η υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί.

Η απελευθέρωση του Αμερικανού κρατουμένου και οι αντιδράσεις για τον χαρακτηρισμό του Πούτιν

Στο περιθώριο των διπλωματικών επαφών, η Μόσχα ανακοίνωσε την απελευθέρωση του 74χρονου Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, λίγο πριν από τη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Χάμπαρντ, πρώην εκπαιδευτικός, είχε καταδικαστεί σε σχεδόν επτά χρόνια φυλάκισης, με την κατηγορία ότι συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός επιστρέφει στην πατρίδα του χωρίς να έχει απαιτηθεί ανταλλαγή κρατουμένων.

Η απελευθέρωσή του συνοδεύτηκε, ωστόσο, από πολιτική αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ανθρωπιστή» για την απόφασή του.

Ο χαρακτηρισμός προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κλήθηκε από δημοσιογράφο του BBC να τοποθετηθεί σχετικά.

Υπερασπιζόμενος τον ειδικό απεσταλμένο, ο Βανς δήλωσε: «Συμφωνώ με τον Στιβ Γουίτκοφ που λέει κάτι καλό σε έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις απελευθέρωσε έναν Αμερικανό όμηρο».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι προτεραιότητα αποτελεί το πρακτικό αποτέλεσμα της διπλωματικής προσπάθειας και όχι οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκειά της.

«Είτε συμφωνείτε με το βαθύτερο νόημα είτε όχι, ο Στιβ Γουίτκοφ είναι διπλωμάτης. Η δουλειά του είναι να πάει εκεί και να φέρει εις πέρας μια αποστολή. Με ενδιαφέρει πολύ λιγότερο τι είπε ο Στιβ από το γεγονός ότι φέρνει έναν Αμερικανό όμηρο πίσω στην οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απελευθέρωση του Χάμπαρντ αντιμετωπίστηκε ως κίνηση καλής θέλησης ενόψει των αμερικανορωσικών συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να συνοδευτεί από συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Με τις νέες τριμερείς διαπραγματεύσεις να τοποθετούνται χρονικά στον Νοέμβριο, η απόσταση ανάμεσα στις διπλωματικές προσδοκίες και στην κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο παραμένει μεγάλη. Οι επιθέσεις συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές, ενώ τα ζητήματα της εκεχειρίας, των εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας εξακολουθούν να αποτελούν βασικά εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας.

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