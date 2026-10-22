Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Εκρήξεις στην πόλη – Αναφορές για τραυματίες (Video)

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Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους αργά το βράδυ της Τετάρτης, 21/10, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και σε ένα πρατήριο βενζίνης, όπως και τραυματισμούς.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν ιδιωτικές κατοικίες και ένα πρατήριο βενζίνης στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Υπήρξαν τραυματισμοί, δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

8 Russian ballistic missiles struck two districts of Kyiv. Private houses and a gas station were hit. At least one victim. pic.twitter.com/XvwtQ4YiX1 — EMPR.media (@EuromaidanPR) October 21, 2026

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση απόψε το βράδυ από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Flashes light up the night sky over Kyiv, followed by a fireball on the skyline, as Russian forces strike Ukrainian cities. Channel claims Rivne, Sumy and the Kyiv area were hit tonight. Unverified.



Via IntelSlava pic.twitter.com/7k74hFGe9S — Poised Tactical (@poisedtactical) October 21, 2026

Το Reuters επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων που έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πόλη.

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