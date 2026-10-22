Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Εκρήξεις στην πόλη – Αναφορές για τραυματίες (Video)

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Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους αργά το βράδυ της Τετάρτης, 21/10, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και σε ένα πρατήριο βενζίνης, όπως και τραυματισμούς.
Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν ιδιωτικές κατοικίες και ένα πρατήριο βενζίνης στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Υπήρξαν τραυματισμοί, δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση απόψε το βράδυ από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.
Το Reuters επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων που έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πόλη.
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