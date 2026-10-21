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21.10.2026 23:07

Τραμπ: Πιο κοντά από ποτέ μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

21.10.2026 23:07
trump

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Την αισιοδοξία του για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε αποτέλεσμα.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε επί της αρχής στην επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Ικανοποίηση Τραμπ για τη στάση Ρωσίας και Κίνας στον πόλεμο με το Ιράν

Θετική ήταν, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η στάση της Μόσχας και του Πεκίνου απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς καμία από τις δύο χώρες δεν έχει εμπλακεί σε αυτήν στον βαθμό που θα μπορούσε.

«Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τη Ρωσία, επειδή δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν. […] Θα έλεγα ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι γεγονός ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν συμμετάσχει ή έχουν συμμετάσχει σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι θα μπορούσαν. Επομένως, είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, τέλος, τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πρωτοφανή πλήγματα στο Ιράν. Όπως υποστήριξε, έχουν καταστραφεί οι στρατιωτικές και αντιαεροπορικές δυνατότητες της χώρας, η οικονομία της, αλλά και η ηγεσία της.

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