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21.10.2026 22:54

ΗΠΑ: Εντολή στους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας να φύγουν από τη Σαουδική Αραβία

21.10.2026 22:54
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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή να αποχωρήσουν όλοι οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, όπως και οι οικογένειές τους, καθώς η Σαουδική Αραβία αποτελεί στόχο σχεδόν καθημερινά επιθέσεων από φιλοϊρανούς υεμενίτες αντάρτες Χούθι, δήλωσε σήμερα διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ουάσινγκτον έδωσε εντολή επίσης να φύγουν οι οικογένειες του προσωπικού στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πυρών εν μέσω κορύφωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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