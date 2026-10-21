Τι πιο ιταλικό; Διαδηλωτής στο Μιλάνο έκλεψε… τζελάτο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τα πολυτελή καταστήματα στο Μιλάνο αναγκάστηκαν τις τελευταίες ημέρες να κλείσουν ή να αποσύρουν ακριβά εμπορεύματα από τις βιτρίνες τους, προκειμένου να γλιτώσουν από το μένος των διαδηλωτών.
Ένας νεαρός με full face στην περιβόητη Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β επέλεξε ένα πιο ταπεινό αλλά άκρως ιταλίκό λάφυρο.
Ο νεαρός μπήκε σε ένα από τα παγωτατζίδικα και άρπαξε ένα ταψί τζελάτο. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι σύντροφοι του πανηγύριζαν από ενθουσιασμό.
Διαβάστε επίσης
Ομάδα των ΜΑΤ αναπτύχθηκε έξω από σοκολατερί της οικογένειας της Μπριζίτ Μακρόν – Σάλος από την καταγγελία συνδικάτου αστυνομικών
Κάλυψη ενοικίου 50% για επιλέξιμους φοιτητές και δάνεια με 0% επιτόκιο για νεαρά ζευγάρια ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα
«Η Gen Z αναλαμβάνει τα ηνία» – Διαδηλώσεις στις 31 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν οι νέοι της Γερμανίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.