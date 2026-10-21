Τι πιο ιταλικό; Διαδηλωτής στο Μιλάνο έκλεψε… τζελάτο (Video)

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Τα πολυτελή καταστήματα στο Μιλάνο αναγκάστηκαν τις τελευταίες ημέρες να κλείσουν ή να αποσύρουν ακριβά εμπορεύματα από τις βιτρίνες τους, προκειμένου να γλιτώσουν από το μένος των διαδηλωτών.

Ένας νεαρός με full face στην περιβόητη Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β επέλεξε ένα πιο ταπεινό αλλά άκρως ιταλίκό λάφυρο.

🇮🇹 Of all the things happening during the riots in Milan, this might be the most Italian moment yet…



A guy steals a tray of gelato, only to get swarmed by other rioters who apparently wanted some, too.



Viva la revoluzione! Next, we take the tiramisu! 😂



Writers: Lynn,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 21, 2026

Ο νεαρός μπήκε σε ένα από τα παγωτατζίδικα και άρπαξε ένα ταψί τζελάτο. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι σύντροφοι του πανηγύριζαν από ενθουσιασμό.

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