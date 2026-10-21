Ομάδα των ΜΑΤ αναπτύχθηκε έξω από σοκολατερί της οικογένειας της Μπριζίτ Μακρόν – Σάλος από την καταγγελία συνδικάτου αστυνομικών

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Σύμφωνα με συνδικάτο αστυνομικών, έξι βαν των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν στην Αμιένη για να προστατεύσουν τη σοκολατερί του Ζαν Τρονιέ, ανιψιού της Μπριζίτ Μακρόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Η νομαρχία της Σομ «αρνείται τον ισχυρισμό».

«Μας έλειπε προσωπικό επί τόπου, αυτό οφείλεται εν μέρει στο σημείο που βρίσκονταν». Η οργή αυξάνεται εντός της εθνικής αστυνομικής δύναμης. Ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες παραδέχτηκε «απώλεια ελέγχου» από τις αρχές επιβολής του νόμου σε «ορισμένες μεγάλες πόλεις», έξι φορτηγά, ή «μισή ομάδα», αστυνομικών ΜΑΤ φέρεται να αναπτύχθηκαν στην Αμιένη μπροστά από το ζαχαροπλαστείο Jean Trogneux, το οποίο διευθύνει ο ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της κινητοποίησης, σύμφωνα με ένα συνδικάτο αστυνομικών.

«Ενώ 3.000 επιχειρήσεις λεηλατούνταν σε όλη τη Γαλλία, μισή μονάδα ΜΑΤ προστάτευε μόνο το σοκολατάδικο της οικογένειας Τρονιέ στην Αμιένη. Μας έλειπε προσωπικό επί τόπου», κατήγγειλε την Τρίτη το συνδικάτο Alliance Police Nationale σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το ζαχαροπλαστείο, το οποίο διευθύνει ο Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ο ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν, είναι ιδιαίτερα γνωστό για την τοπική του σπεσιαλιτέ, τα μακαρόν της Αμιένης.

«Έχουν όλοι οι Γάλλοι το δικαίωμα στην ίδια προστασία;»

«Κύριε Μακρόν, η Δημοκρατία δεν είναι ιδιωτική σας περιουσία», συνέχισε το συνδικάτο αστυνομικών, το οποίο έθεσε το ερώτημα: «Έχουν όλοι οι Γάλλοι δικαίωμα στην ίδια προστασία; Ποιος έδωσε τις εντολές; Για ποια αποστολή; Σε βάρος ποιων επιχειρησιακών αναγκών;» «Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ούτε έξτρα, ούτε εφεδρική δύναμη στη διάθεση των ισχυρών! Η CRS υπηρετεί τη Δημοκρατία, όχι προνόμια», κατήγγειλε η Alliance Police Nationale, η οποία «απαιτεί εξηγήσεις» από το Μέγαρο των Ηλυσίων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους η Le Parisien σχετικά με το θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών τους παρέπεμψε στη νομαρχία της Σομ. Το βράδυ της Τρίτης, ο νομάρχης του τμήματος δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο «αρνείται τον ισχυρισμό ότι οι αξιωματικοί της CRS είχαν αναλάβει την προστασία του καταστήματος Trogneux».

Στις 17 Οκτωβρίου, «αρκετές εκατοντάδες εχθρικά άτομα, στο περιθώριο της διαδήλωσης, προσπάθησαν για σχεδόν τρεις ώρες να διαπεράσουν τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί για την προστασία των εμπορικών δρόμων του κέντρου της πόλης», εξήγησε ο νομάρχης, ο οποίος διευκρινίζει ότι «αντιμέτωποι με τις βίαιες ενέργειες», μια «ομάδα αξιωματικών της CRS εισήλθε επειγόντως στην Αμιένη προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές δυνάμεις το βράδυ και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των επιχειρήσεων στο κέντρο της πόλης».

Jusqu’où iront-ils ? 6 fourgons de police étaient présents samedi pour protéger la boutique Trogneux, de la famille de Brigitte Macron… Tous les autres commerçants de France ont, eux, été abandonnés face aux pilleurs. Ce mépris et ces privilèges d’un autre temps sont INSUPPORTABLES ! — Nicolas Dupont-Aignan (@dupontaignan) October 19, 2026

Αν και η νομαρχία το αρνείται, μια πηγή υποστηρίζει στην εφημερίδα Le Parisien ότι «οι οδηγίες» για την ανάπτυξη αυτών των CRS μπροστά από το ζαχαροπλαστείο του Jean Trogneux «διατυπώνονται σαφώς γραπτώς».

«Τουλάχιστον 3.000 επιχειρήσεις» επλήγησαν από ζημιές ή λεηλασίες στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 17ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου Σερζ Παπέν. Ενώ αρνήθηκε ότι είχε «υποτιμήσει» τις δυνάμεις ασφαλείας, ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, παραδέχτηκε τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο France Inter «απώλεια ελέγχου» από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε «ορισμένες μεγάλες πόλεις» το Σάββατο κατά τη διάρκεια της ημέρας της κινητοποίησης.

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