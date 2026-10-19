Η Ευρώπη στις φλόγες: Γιατί οι πολίτες εξεγείρονται – «Ασφυξία» για στεγαστικό και κοινωνικό κράτος, κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Διαδηλώσεις σχετικά με το κόστος...

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Οι έντονες διαμαρτυρίες που έχουν ταράξει την Ισπανία και τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επεκταθεί στην Ιταλία και την Πορτογαλία, με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία και να πυρπολούν κτίρια στο Μιλάνο, ενώ το Σαββατοκύριακο δημιουργήθηκε καταυλισμός με σκηνές στη Λισαβόνα.

Μια πορεία στο κέντρο του Μιλάνου το Σάββατο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά κατέληξε με μασκοφόρους ταραξίες να ρίχνουν πέτρες, κυβόλιθους και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων καταστολής και να πυρπολούν οδοφράγματα φτιαγμένα από τραπέζια μπαρ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος, ενώ εικόνες από τις συνέπειες έδειξαν ένα αυτοκίνητο των καραμπινιέρων που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περίπου 50 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι, συνελήφθησαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων LaPresse.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι, ενώ η διαδήλωση αποτελεί δικαίωμα, «το να βάζουμε φωτιά στις πόλεις μας δεν είναι». Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «χουλιγκάνοι» εκμεταλλεύτηκαν τις διαδηλώσεις «για να σπείρουν το χάος, να επιτεθούν σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις όμηρους». Ο κεντροαριστερός δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι, ενώ «οι λόγοι για τις διαδηλώσεις ήταν κατανοητοί, η βία κατά των αρχών επιβολής του νόμου και οι σοβαρές ζημιές στην πόλη δεν δικαιολογούνται».

Σκηνές στην Λισαβόνα

Στη Λισαβόνα, ένα καταυλισμό σκηνών που θυμίζει αυτόν που είχε στηθεί στη Μαδρίτη πριν από τρεις εβδομάδες, έστησαν διαδηλωτές που ζητούσαν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του κόστους διαβίωσης. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πλατεία Ρόσιο – που βρίσκεται στην πολυσύχναστη, τουριστική καρδιά της πορτογαλικής πρωτεύουσας – μετά από μια πορεία που είχε συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να διανυκτερεύσουν εκεί, με εκατοντάδες από αυτούς να τραγουδούν καθώς κάθονταν γύρω από το άγαλμα του βασιλιά Πέδρο IV που δεσπόζει στην πλατεία. «Η πορτογαλική κοινωνική τάξη που πληρώνει φόρους, αυτή που κρατά τη χώρα σε λειτουργία, δέχεται επίθεση και χάνει τα δικαιώματά της, ιδίως το δικαίωμα στη στέγαση», δήλωσε στον Guardian η Έλενα Κόστα, μια 46χρονη κοινωνική λειτουργός. «Γι’ αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι ασφυκτιούμε».

Ο Αντόνιο Μαργκάδο, ένας 52χρονος μηχανικός, επέκρινε την κεντροδεξιά κυβέρνηση για «την πλήρη απελευθέρωση των ενοικίων· οι ιδιοκτήτες προστατεύονται όλο και περισσότερο, ενώ οι ενοικιαστές που χρειάζονται σπίτι είναι αυτοί που προστατεύονται όλο και λιγότερο». Οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 124% μεταξύ 2015 και 2024, περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα σκληρός για τους νεότερους και για όσους ζουν στη Λισαβόνα – περίπου το ένα τέταρτο των πάνω από 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Πορτογαλίας ζει στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

Η κατασκήνωση του Σαββάτου στη Λισαβόνα ενίσχυσε μια διαμαρτυρία για τη στέγαση που ξεκίνησε στη βόρεια πόλη του Πόρτο, όπου είχαν ήδη στηθεί δεκάδες σκηνές. Στην προηγούμενη διαμαρτυρία στη Λισαβόνα, την οποία οργάνωσε η κύρια συνδικαλιστική οργάνωση CGTP, οι διαδηλωτές ζήτησαν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, συντάξεις και μισθούς, καθώς και μέτρα κατά της ραγδαίας αύξησης του κόστους στέγασης.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του κατανοεί ότι οι πολίτες επιθυμούν να «εκφράσουν την οργή τους για ό,τι, κατά την άποψή τους, ενδέχεται να αποτελεί παραλείψεις στις δημόσιες πολιτικές». Ωστόσο, προειδοποίησε τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην «εισάγουν στην Πορτογαλία κλίμα αστάθειας και διαμαρτυρίας που, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία υποστήριξη στην πορτογαλική κοινωνία», σε μια πιθανή αναφορά στις βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Χάος στην Αλβανία

Βίαιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν επίσης αυτή την εβδομάδα στην Αλβανία, όπου διαδηλωτές, εξοργισμένοι από τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα, απαίτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, Έντι Ράμα. Το Σάββατο, οι διαδηλωτές έριξαν πέτρες, μολότοφ, μεταλλικά αντικείμενα και πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας τα ως φλεγόμενα οδοφράγματα για να εμποδίσουν την προέλαση της αστυνομίας.

Σε ένδειξη της κλιμάκωσης της βίας, η αστυνομία πυροβόλησε με πλαστικές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών για πρώτη φορά από την έναρξη των διαδηλώσεων. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με κτίρια – μεταξύ των οποίων ένα δικαστήριο, τράπεζες και ταχυδρομείο – να πυρπολούνται ή να υφίστανται σοβαρές ζημιές. Οι αναταραχές ακολουθούν μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη βαλκανική χώρα, οι οποίες πυροδοτήθηκαν αρχικά από ένα αμφιλεγόμενο έργο ανάπτυξης τουριστικού θέρετρου που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οργή στην Ισπανία

Η οργή για τα διαρκώς αυξανόμενα ενοίκια και την κοινωνική ανισότητα έφτασε στο αποκορύφωμά της στην Ισπανία τον περασμένο μήνα, όταν μια 87χρονη γυναίκα εκδιώχθηκε από το σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει την αύξηση ενοικίου κατά 230% που ζητούσε η επενδυτική εταιρεία που είχε αγοράσει το διαμέρισμά της.

Η δεινή κατάσταση της εκλιπούσας Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ – και το ευρύτερο ζήτημα που αυτή ενσάρκωνε – οδήγησε σε διαδηλώσεις στους δρόμους και στη δημιουργία καταυλισμού διαμαρτυρίας στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ ώθησε τη σοσιαλιστική κυβέρνηση να προτείνει έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση και την προστασία της πρόσβασης στη στέγαση. Όταν τα κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς καταψήφισαν τα μέτρα αυτά στο κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ αντέδρασε ανακοινώνοντας πρόωρες γενικές εκλογές για τα τέλη Νοεμβρίου.

«Φωτιά» στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η οργή για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις ερειπωμένες εγκαταστάσεις στα σχολεία των φτωχών βόρειων προαστίων του Παρισιού εξελίχθηκε σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά της ανισότητας, των περιορισμένων δημόσιων δαπανών και της πτώσης των προτύπων. Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία το Σάββατο, αφού διαδηλωτές που υποστήριζαν μαθητές λυκείου συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ ορισμένες διαδηλώσεις ξέφυγαν αργότερα από τον έλεγχο, καθώς κτίρια πυρπολήθηκαν και καταστήματα λεηλατήθηκαν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχθηκε σήμερα το πρωί ότι υπήρξαν αστοχίες στην «πρόβλεψη και τις πληροφορίες». «Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα μαθητές και φοιτητές ετοιμάζουν νέο γύρο κινητοποιήσεων με συναυλίες, κατασκηνώσεις στο Σύνταγμα και συλλαλητήρια. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 20/10 οι φοιτητές κατασκηνώνουν ξανά στο Σύνταγμα και διοργανώνουν μεγάλη συναυλία και την Τετάρτη 21/10 συμμετέχουν μαζικά με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια.

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