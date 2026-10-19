Ουκρανία: Μία νεκρή και πέντε τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων βρέθηκε ξανά τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το Κίεβο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram για πλήγματα σε δύο συνοικίες του Κιέβου.

Ακολούθως ανέφερε πως μια 21χρονη κοπέλα σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένα ιατρικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι κι άλλο ένα κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου.

Ακολούθησε δεύτερο κύμα ρωσικών επιθέσεων γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε καταστροφές σε σταθμό του μετρό και σε ένα 25ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σολομιάνσκι, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Ρούμπιο για Ελλάδα: Πολύ σημαντική χώρα και σπουδαίος σύμμαχος, αξίζει έναν ισχυρό πρέσβη

WSJ: Πρόταση του Πούτιν για τριμερή σύνοδο με Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ χωρίς τον Ζελένσκι για την Ουκρανία

Η κρίση της ΕΕ βγαίνει στους δρόμους