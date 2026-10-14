Ουκρανία: Δύο νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Μπαράζ διακοπών ρεύματος

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολυκατοικία στο Κίεβο από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης (13/10) οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, χτυπήθηκε και ένας θερμοηλεκτρικός σταθμός. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, το Κίεβο είναι σήμερα αντιμέτωπο με διακοπές στην παροχή ενέργειας, μετά από πλήγματα σε υποδομές ενέργειας.

«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities. According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people. And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing. Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

«Τα συστήματά μας εντόπισαν τους (ρωσικούς) πυραύλους όταν είχαν πλησιάσει ήδη το Κίεβο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως χτυπήθηκε επίσης μια πολυκατοικία, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 21 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

«Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν θεωρούν ότι είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας για «ενεργειακή εκεχειρία».

«Και σίγουρα είναι άδικο (σ.σ. οι Ρώσοι) να καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές μας, την ώρα που η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας τον CHPP-4 ως μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία εξαρτάται εν πολλοίς από υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων της στη Δύση, ιδίως των αμερικανικών, τόσο σε ό,τι αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα όσο και τις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον ρωσικών στόχων.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ του ουκρανού προέδρου Ζελένσκι και του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο για ενδεχόμενη χαλάρωση αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.

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