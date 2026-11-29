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Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην πόλη, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη και ενημερώθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν τη συμπρωτεύουσα, τις προκλήσεις και τον σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ελληνική οικονομία, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις με νέους, εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων και τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Συνάντηση Αντώνη Σαμαρά και Στέλιου Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε στον πρώην πρωθυπουργό τα θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη, ενημερώνοντάς τον για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοτική διοίκηση, αλλά και για τον σχεδιασμό που έχει καταρτίσει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι ο Στέλιος Αγγελούδης βρίσκεται σήμερα στη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γνωριμία τους και στη συνεργασία που είχαν αναπτύξει κατά το παρελθόν. Όπως επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός, οι δύο άνδρες είχαν γνωριστεί και συνεργαστεί κατά τη δύσκολη περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν στην πρωθυπουργία της χώρας. Η αναφορά του στα χρόνια εκείνα έδωσε και έναν προσωπικό τόνο στη συνάντηση, πέρα από την ενημέρωση για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Η επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου

Στο πλαίσιο των επαφών του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε και τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη παραγωγική υποδομή και τη συμβολή της στην οικονομική δραστηριότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Βιομηχανική Περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Η επίσκεψη στη Σίνδο αποτελεί το οικονομικό σκέλος του προγράμματος των επαφών του, το οποίο θα συνεχιστεί την Κυριακή με συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από την ενημέρωση που έλαβε από τη δημοτική διοίκηση για τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει επαφές και με ανθρώπους της επαγγελματικής και οικονομικής ζωής της περιοχής.



Το πρόγραμμα των συναντήσεων του πρώην πρωθυπουργού

Οι επαφές του Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, καθώς στις 18:00 έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Στις 21:00 ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με νέους στο μπαρ AVENUE, ενώ την Κυριακή θα ακολουθήσουν συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων. Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει, επομένως, επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία, τη νέα γενιά και τον επαγγελματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

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