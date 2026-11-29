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Σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό και πολιτικό χαρακτήρα, η Ντόρα Μπακογιάννη ανοίγει παλιούς λογαριασμούς, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές των σχέσεών της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά και αναγνωρίζει αποφάσεις που, όπως εκτιμά σήμερα, σημάδεψαν την πολιτική της διαδρομή.

Μιλώντας στον Αλέξη Παπαχελά, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται στην κυριακάτικη Καθημερινή, η πρώην υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται στην οδυνηρή εσωκομματική αναμέτρηση του 2009, στην επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και στην απόφαση του αδελφού της να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψή της ότι πληροφορήθηκε από την τηλεόραση την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η παραδοχή ότι στενοχωρήθηκε όταν εκείνος, ως πρωθυπουργός, αποφάσισε να μην την εντάξει στην κυβέρνησή του.

Το λάθος με τον Σαμαρά και η συζήτηση με τον Καραμανλή

Η Ντόρα Μπακογιάννη επιστρέφει στην περίοδο κατά την οποία ο Κώστας Καραμανλής αποφάσισε να επανεντάξει τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, μετά την πολυετή απομάκρυνσή του από το κόμμα.

Όπως αποκαλύπτει, ο τότε πρόεδρος της ΝΔ είχε ζητήσει τη γνώμη της για την επιστροφή του Σαμαρά και εκείνη δεν είχε εκφράσει αντίρρηση. Σήμερα, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η στάση της ήταν λανθασμένη. «Έπρεπε να είχα αντιδράσει τότε», παραδέχεται, προσθέτοντας την παροιμιώδη φράση «στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα».

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς αποτυπώνει το βάθος της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ίδια και τον πρώην πρωθυπουργό, η οποία κορυφώθηκε με την εσωκομματική αναμέτρηση του 2009.

Η ήττα του 2009 και η αυτοκριτική για την εκλογή από τη βάση

Η πρώην υπουργός αναφέρεται και στην αναμέτρηση για την προεδρία της ΝΔ, όταν ηττήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά.

Αναγνωρίζει ότι έκανε ένα σοβαρό προσωπικό πολιτικό λάθος: αποδέχθηκε τη διαδικασία εκλογής αρχηγού από τη βάση του κόμματος, με τη δυνατότητα συμμετοχής νέων μελών έναντι συμβολικού αντιτίμου.

Μάλιστα, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία εντελώς λανθασμένη, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με το μοντέλο της ανοιχτής συμμετοχής.

Αποδίδει την απόφασή της στον εγωισμό της, εκτιμώντας εκ των υστέρων ότι δεν έπρεπε να είχε συμφωνήσει.

Ερωτηθείσα εάν ο Κώστας Καραμανλής τη στήριξε τότε στην κάλπη, αποφεύγει να διατυπώσει απόλυτη βεβαιότητα, αλλά δηλώνει ότι έχει την αίσθηση πως την ψήφισε.

«Από την τηλεόραση» έμαθε την υποψηφιότητα του Κυριάκου

Από τις πιο χαρακτηριστικές αποκαλύψεις της συνέντευξης είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ντόρα Μπακογιάννη πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός της αποφάσισε να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ.

Όπως εξηγεί, είχε προηγηθεί συζήτηση μεταξύ τους σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι υποψήφιος, με κριτήριο και τη δημοσκοπική δυναμική τους.

Ωστόσο, η ίδια ήταν επιφυλακτική, καθώς η ήττα του 2009 την είχε επηρεάσει βαθιά και δεν ήταν βέβαιη ότι επιθυμούσε να εμπλακεί σε μια νέα σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση.

Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανιζόταν πολύ πιο αποφασισμένος να διεκδικήσει την προεδρία.

Η τελική απόφασή του, όμως, δεν της γνωστοποιήθηκε προσωπικά.

Στην ερώτηση πώς έμαθε ότι ο αδελφός της θα ήταν υποψήφιος, η απάντησή της είναι απολύτως χαρακτηριστική: «Από την τηλεόραση».

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε, όπως παραδέχεται, μια δύσκολη ατμόσφαιρα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Παρά την αρχική ψυχρότητα, πάντως, η ίδια βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές για την υποψηφιότητά του.

Εκ των υστέρων αναγνωρίζει ότι εκείνος επιθυμούσε περισσότερο τη διεκδίκηση της ηγεσίας και ότι η συγκεκριμένη πολιτική στιγμή αποδείχθηκε κατάλληλη για τον ίδιο.

Η στενοχώρια για τη μη υπουργοποίησή της

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν κρύβει και την προσωπική πικρία που της προκάλεσε η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην την αξιοποιήσει σε υπουργική θέση μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα κάθε πρωθυπουργού να επιλέγει τους συνεργάτες του.

Ωστόσο, εκείνο που την ενόχλησε δεν ήταν τόσο η απόφαση όσο η αιτιολογία που τη συνόδευσε.

Η επιλογή να μείνει εκτός κυβέρνησης συνδέθηκε με την ανάγκη να μη δοθεί εικόνα οικογενειοκρατίας.

Για την ίδια, όμως, η εξήγηση αυτή υποβάθμιζε την αυτόνομη πολιτική διαδρομή της, καθώς είχε διατελέσει υπουργός, είχε διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και είχε αναπτύξει πολυετή κοινοβουλευτική παρουσία.

Όπως διευκρινίζει, δεν θύμωσε με τον αδελφό της, αλλά στενοχωρήθηκε βαθιά.

Η αναφορά αυτή αποκαλύπτει μια προσωπική διάσταση της σχέσης των δύο πολιτικών, που σπανίως αποτυπώνεται τόσο ανοιχτά στον δημόσιο διάλογο.

Οι προσωπικές δοκιμασίες και η μάχη με τον καρκίνο

Πέρα από τις πολιτικές αποκαλύψεις, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρεται και στις δύσκολες προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Στη συνέντευξη περιλαμβάνεται αναφορά στη μάχη της με τον καρκίνο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

Η πρώην υπουργός μιλά επίσης για προσωπικά βιώματα και γεγονότα που επηρέασαν την πολιτική και ανθρώπινη πορεία της.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη μιας πολιτικού που, έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στη δημόσια ζωή, επανεξετάζει αποφάσεις, παραδέχεται λάθη και δεν αποφεύγει να μιλήσει για τις απογοητεύσεις που γνώρισε ακόμη και μέσα στην ίδια της την οικογένεια.

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