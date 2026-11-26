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Από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που είχε επιδικάσει πρωτοδίκως, το Δημόσιο βρέθηκε τελικά με μηδενική αποζημίωση στην υπόθεση των εξοπλιστικών του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα: Πώς χάθηκε μια τόσο μεγάλη αγωγή και, κυρίως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο διεκδικήθηκαν τα χρήματα; Ο Δημήτρης Βερβεσός, πάντως, δεν άφησε την απόφαση ασχολίαστη, βάζοντας στο κάδρο και τις διαχρονικές ευθύνες του Δημοσίου.

Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε στο σύνολό της την αγωγή του Δημοσίου, κρίνοντάς την «αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης», ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση του 2022, με την οποία είχε επιδικαστεί αποζημίωση 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Μάιο του 2019 σε βάρος 15 εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων η Βίκυ Σταμάτη και ο πρώην γενικός διευθυντής εξοπλισμών Γιάννης Σμπώκος. Μετά τις εφέσεις των εναγομένων, η πρωτόδικη δικαίωση του Δημοσίου ανατράπηκε πλήρως.

Σε ανακοίνωσή του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Νικόλαος Π. Ρουσσόπουλος αναφέρει:

«Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών εκδόθηκε με γνώμονα τα στοιχεία της συγκεκριμένης δικογραφίας και όχι θέλοντας να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ως αόριστη, καθώς το τελευταίο επιχείρησε να εμπλέξει συλλήβδην όλους τους εναγομένους. Η απόφαση είναι πλήρης και αιτιολογημένη και αναδεικνύει, παράλληλα, διαχρονικές παθογένειες του Ελληνικού Δημοσίου.

Αθήνα, 24/11/2026

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ»

Παρέμβαση για την υπόθεση έκανε και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook έθεσε το ζήτημα της διεκδίκησης αποζημιώσεων από το Δημόσιο σε υποθέσεις διαφθοράς, ζητώντας να γίνει γνωστό εάν έχουν κινηθεί αντίστοιχες διαδικασίες καταλογισμού και αγωγές.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει:

«Είναι άλλο να χάνεις μια αγωγή ως αβάσιμη κι άλλο ως αόριστη Δεν έχεις μάτια να δεις τον εντολέα σου τότε».

Η δικαστική εξέλιξη επαναφέρει, έτσι, στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το κατά πόσο το Δημόσιο διεκδικεί αποτελεσματικά την επιστροφή χρημάτων που φέρεται να έχασε από υποθέσεις διαφθοράς.

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