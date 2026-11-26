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Να τερματίσει την κύηση της ζητά η 14χρονη τοξικοεξαρτημένη που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Η θετή μητέρα της αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση της. «Δεν μπορώ να υπογράψω, γιατί δεν θέλω να έχω ενοχή για φόνο. Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, δεν μπορώ θα νιώθω ένοχη», δήλωσε στο MEGA η 66χρονη θετή μητέρα της.

Η διακοπή της κύησης θα γίνει πιο επικίνδυνη όσο οι μήνες περνούν. Η 14χρονη ζήτησε την ακρόαση από εισαγγελέα, τονίζοντας ότι δεν θέλει να φέρει στον κόσμο ένα μωρό, ώστε να έχει την ίδια μοίρα με εκείνη.

Οι γονείς του συντρόφου της ζητούν, επίσης, να μην διακόψει την κύηση για θρησκευτικούς λόγους, αλλά δεν έχουν προθυμοποιηθεί να αναλάβουν την ανατροφή του μωρού.

Η υγεία της είναι επιβαρυμένη

«Υπάρχει επικινδυνότητα. Η υγεία της είναι επιβαρυμένη κυρίως λόγω της εξάρτησης. Έχει ζεστασιά, φροντίδα, καθαριότητα, που για αυτή είναι πρωτόγνωρα πράγματα», τόνισε ο Τάσος Πολίτης, γιατρός στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Η 66χρονη καθηγήτρια έστειλε την θετή κόρη της, όταν έγινε 12 ετών να ζήσει μόνη της σε ένα διαμέρισμα τρώγλη, που βρίσκεται κοντά στην οικεία της.

Τρεις μηνύσεις

Η σχέση τους ήταν τεταμένη. Η 66χρονη τον τελευταίο χρόνο είχε κινηθεί τρεις φορές νομικά κατά της κόρης της.

Στις 18 Μαρτίου του 2026 η 66χρονη κατέθεσε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 14χρονης, λέγοντας πως κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, την απείλησε πως «θα σε βάλω στο ίδιο χώμα με τους δικούς σου» και κουνώντας ένα μαχαίρι της είπε «θα σε σφάξω σύντομα».

σε βάρος της 14χρονης, λέγοντας πως κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, την απείλησε πως «θα σε βάλω στο ίδιο χώμα με τους δικούς σου» και κουνώντας ένα μαχαίρι της είπε «θα σε σφάξω σύντομα». Στις 25 Απριλίου του 2026, η γυναίκα κατήγγειλε ότι η κόρη της την απείλησε πως «θα βρω ευκαιρία και θα σε σφάξω στον ύπνο».

Η 66χρονη αρνήθηκε να της χορηγηθεί panic button και ζήτησε να ασκηθεί ποινική δίωξη στην κόρη της.

Τον Ιούλιο του 2026, που το κορίτσι ξεκίνησε να έχει και τις πρώτες ενδείξεις εγκυμοσύνης, η 66χρονη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία και απειλή.

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