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Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται ΝΔ και ΕΛΑΣ στην Ήπειρο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls η οποία περιγράφει εκλογικό «ντέρμπι» στην Περιφέρεια – μια από τις φτωχότερες περιοχές της ΕΕ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Στη δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύεται στο EpirusPost, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει 22,5% και η ΕΛΑΣ 19,9%, ενώ το 12,1% δηλώνει αναποφάσιστο και τα μικρότερα κόμματα είναι κατακερματισμένα: κανένα δεν φτάνει το 7% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ επτά κινούνται μεταξύ 2% και 6%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,2% και η ΕΛΑΣ 22,4. Τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,0%. Πιο πίσω βρίσκονται το ΚΚΕ (6,4%), η Συμμαχία Ελλήνων (5,7%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,5%), η Πλεύση Ελευθερίας (4,0%) και η Ελληνική Λύση (3,6%).

Αυτό που σημειώνεται είναι ότι η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά από νομό σε νομό, με την Άρτα να καταγράφει την πιο χαρακτηριστική ανατροπή, καθώς εκεί η ΕΛΑΣ περνά μπροστά με ποσοστό 30,8%, έναντι 18,7% της ΝΔ. Στη Θεσπρωτία οι δύο πρώτοι είναι ισόπαλοι, ενώ στην Πρέβεζα και στα Ιωάννινα η ΝΔ προηγείται καθαρά. Στα Ιωάννινα, όμως, οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,8%, το υψηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια.

Οι αρχηγοί ΝΔ και ΕΛΑΣ έχουν σχεδόν αντίθετα προφίλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερέχει στα χαρακτηριστικά διακυβέρνησης: θεωρείται πιο ικανός να κυβερνήσει (28,4% έναντι 23,2%) και με πιο συγκεκριμένο σχέδιο (27,7% έναντι 17,2%). Ο Αλέξης Τσίπρας υπερέχει στην εγγύτητα: θεωρείται ότι νοιάζεται περισσότερο για τον απλό πολίτη (23,3% έναντι 16,9%) και ότι καταλαβαίνει καλύτερα την επαρχία (20,8% έναντι 14,5%). Στην ειλικρίνεια είναι ισόπαλοι. Ο μεγαλύτερος «υποψήφιος», όμως, είναι ο «κανένας», με 34% έως 44% σε όλες τις ερωτήσεις. Το 39,3% δεν θέλει κανέναν από τους τρεις για πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μένει χαμηλά σε όλους τους δείκτες.

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