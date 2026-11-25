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Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές καυσίμων, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, καθώς συνεχίζεται η πτώση στις διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού», την ίδια στιγμή που η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ακολουθεί ανοδική πορεία.

Το πετρέλαιο παραμένει σε πτωτική τροχιά και σήμερα υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου συντηρώντας την αποκλιμάκωση των διυλιστηριακών τιμών που έχουν αποτύπωμα στην αντλία.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει υποχωρήσει στα 1,923 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 1,995 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τις μέσες τιμές πανελλαδικά.

Επιπλέον, για το πετρέλαιο θέρμανσης η μέση τιμή ανέρχεται στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ για όσους δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, η τιμή μπορεί να πέσει στα 1,20 ευρώ το λίτρο.

Εντωμεταξύ καλλιεργούνται οι προσδοκίες για συνέχεια της μείωσης των τιμών όσο υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Το πετρέλαιο Brent σήμερα κυμαίνεται στα 90 δολάρια το βαρέλι, από τα 113 δολάρια που είχε φτάσει.

Παρόλο που οι τιμές στα καύσιμα παρουσιάζουν κάμψη, το κόστος της ενέργειας παραμένει κεντρικό ζήτημα, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο διατηρείται σε επίπεδα άνω των 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αυξημένη η χονδρική τιμή ρεύματος

Εντωμεταξύ, αυξημένη κατά 26 ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο είναι η τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, παρόλο που οι τιμές καυσίμων βρίσκονται σε σταδιακή αποκλιμάκωση.

Ειδικότερα, η μέση τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανέρχεται στα 223 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Νοέμβριο, από 197 ευρώ τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι η αύξηση στην τιμή χονδρικής αγγίζει το 67%, ενώ το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορούν οι πάροχοι να απορροφήσουν την αύξηση και πώς αυτή θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια ρεύματος.

Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή της χονδρικής από μέρα σε μέρα, αφού σήμερα η τιμή ανά μεγαβατώρα ανέρχεται στα 260 ευρώ, ενώ χθες ήταν στα 144 ευρώ. Καθοριστικός είναι, επομένως, ο μέσος όρος, όπως αυτός διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες που παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση.

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