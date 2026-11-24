Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από τη Δευτέρα 30/11 στις 19.50 το Open επαναφέρει το δημοφιλές και αειθαλές τηλεπαιχνίδι «Το μεγάλο παζάρι» με παρουσιαστή το Νίκο Κοκλώνη και παραγωγή της εταιρείας του Barking Well.

Ως κύριος Ζονγκ θα συστηθεί στο τηλεπαιχνίδι το οποίο θα μεταδίδεται Δευτέρα με Πέμπτη την ίδια ώρα, ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Το «Μεγάλο παζάρι» θα είναι ένα τηλεπαιχνίδι με έντονα στοιχεία σόου καθώς ο Κοκλώνης και ο σταθμός έχουν εντάξει στη δομή του και καλλιτεχνικά– μουσικά στοιχεία. Στο πλατό, εκτός από την επιλογή «του κουτού ή της κουρτίνας» με τον κύριο Ζόνγκ-Σαμαρά να παραμονεύει, θα βρίσκεται και ο Νικόλας Ραπτάκης με τη μπάντα του.

Η συνολική αξία των δώρων και των χρηματικών επάθλων που θα δίνονται καθημερινά μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, «μετατρέποντας κάθε επεισόδιο σε μια νέα ευκαιρία για τους παίκτες, να ζήσουν τη δική τους μεγάλη στιγμή. Πανάκριβα αυτοκίνητα, απίστευτα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, όλα τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές ενός σπιτιού, μηχανάκια, κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας, υπολογιστές, ενεργειακά τζάκια ή οτιδήποτε βάλει ο νους», περιγράφει ο σταθμός και τονίζει πως «το «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ» επιστρέφει στο OPEN για να ενώσει γενιές, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να δημιουργήσει καινούργιες. Με πολλά δώρα και ακόμα περισσότερα χαμόγελα επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο όμορφη μπορεί να είναι η χαρά του παιχνιδιού».

Ο σταθμός και η εταιρεία παραγωγής έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωτο τρέιλερ, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα στις γιορτές προγραμματίζονται δύο εξτρα επεισόδια, ένα την παραμονή των Χριστουγέννων και έναν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σχεδιάζεται από το δεύτερο μισό της σεζόν ειδική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού η οποία προορίζεται για το πρόγραμμα του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης

ΣΚΑΪ: Οι σκοτεινές ηδονές στους «Πρωταγωνιστές» (24/11) του Σταύρου Θεοδωράκη

MEGA: Κάθε Πέμπτη από 3 Δεκεμβρίου το «Βινύλιο» από την παρέα του «Ράδιο αρβύλα»

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος μπαίνει στο Maestro – Ποιο ρόλο θα παίξει