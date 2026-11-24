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Τον κόσμο των σκοτεινών επιθυμιών εξερευνά στους σημερινούς «Πρωταγωνιστές» του (23.15, ΣΚΑΪ) ο Σταύρος Θεοδωράκης εκφράζοντας απορίες σε ανθρώπους της σεξεργασίας, που κινούνται σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Η Νάνσυ, διεμφυλική γυναίκα, 21 ετών, πριν ακόμη τελειώσει το σχολείο, περιγράφει στον Σταύρο, ότι είχε κατέβει στην «πιάτσα» της Συγγρού.

Όχι για τα χρήματα, αλλά για να ζήσει τον θαυμασμό των αντρών. Η επιλογή της όμως αυτή, δεν διατάραξε τη σχέση με τους γονείς της και ακόμη και σήμερα κάθε μέρα θα περάσει από το πατρικό της σπίτι για να φάει το φαγητό που θα της έχει μαγειρέψει ο πατέρας της.

«Αν μας το κόψεις αυτό, είναι σαν να μας κόβεις το οξυγόνο», λέει για τη Συγγρού και εξομολογείται στον Σταύρο όλη την επώδυνη περιπέτειά της για τις αισθητικές της επεμβάσεις που της είναι πλέον εθισμός.

Μια άλλη διάσταση διαμορφώνεται από την αφήγηση της Πανδώρας, επαγγελματίας «αφέντρα» την τελευταία 12ετία. Περιγράφει στους «Πρωταγωνιστές» τι αναζητούν από εκείνη άνδρες με ισχυρή κοινωνική θέση, θεωρεί ότι η δουλειά της δεν συνιστά πορνεία, δηλώνει όμως ότι «έχει τόσο ενδιαφέρον, που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας».

Η Πανδώρα τα πρωινά φροντίζει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στη γειτονιά της και τον ελεύθερο χρόνο τον μοιράζει στις δύο αγάπες της. Τον γιο της και τα μελίσσια της.

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